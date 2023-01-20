تغير عادات الأكل لدى الأسر يؤدي إلى انخفاض استهلاك الأرز

ⓒ Getty Images Bank

وفقا لدراسة حديثة، كانت كمية الأرز التي يتناولها الفرد في كوريا العام الماضي هي الأقل على الإطلاق، لأنه مع تغير عادات الأكل لدى الكوريين، أصبح المزيد من الناس يتناولون وجبات مع أطعمة أخرى تحل محل الأرز. فوفقا لنتائج مسح حول استهلاك الحبوب، أجرته هيئة الإحصاءات الوطنية الكورية وكشفت عنه يوم 27 من الشهر الجاري، بلغ متوسط استهلاك الأرز لكل أسرة في العام الماضي 155.5 جراما، بانخفاض قدره 0.3 جرام عن العام الأسبق. وتعد هذه هي أقل كمية منذ أن بدأ إجراء إحصاءات استهلاك الحبوب في عام 1963. وبالنظر إلى حقيقة أن وعاءً واحدا من الأرز يحتوي على حوالي 100 جرام من الأرز، فيمكن تفسير ذلك بأن كل شخص يتناول وعاءً ونصف وعاء من الأرز يوميا. وهذا يشمل كمية الأرز المستهلكة ليس فقط في المنازل ولكن أيضا في الخارج، مثل المطاعم، وهي كمية صغيرة بالنظر إلى أن الكوريين يتناولون عموما ثلاث وجبات في اليوم. فوفقا لهذه الإحصائية، كان استهلاك الفرد الكوري من الأرز قبل 20 عاما 238.5 جراما، مما يعني أن كل شخص يستهلك أكثر من وعاءين من الأرز يوميا. ومع ذلك، مقارنة بما كان عليه الحال قبل 20 عاما، انخفض استهلاك الأرز في العام الماضي بشكل كبير إلى مستوى قريب من وعاء واحد. وهذا يعني أنه مع تغير عادات الأكل لدى الكوريين، فإن المزيد من الناس يستبدلون وجباتهم باللحوم والخبز والأطعمة المصنعة بالدقيق. وعلى وجه الخصوص، يميل الشباب إلى تناول أطعمة مثل الخبز والسندويشات أكثر من الأرز في وجبة الإفطار. في الواقع، يلاحظ أن هناك عدد أكبر من الناس الذين يذهبون إلى العمل بعد تناول وجبة خفيفة مثل الخبز أو كعك الأرز مع القهوة أكثر من الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل بعد تناول الأرز في الصباح. ومع ذلك، فبدلا من طهي الأرز مباشرة في المنزل باستخدام قدر أو قدر طهي الأرز الكهربائي، يتزايد الطلب على استبدال استهلاك الأرز في شكل أغذية مصنعة بشكل مضطرد.

تجدر الأشارة الى أنه مع الزيادة الأخيرة في عدد الأسر المكونة من شخص واحد، يستمر استهلاك الأطعمة المصنعة والمطبوخة في الزيادة. بمعنى آخر، بلنسبة للذين يعيشون بمفردهم، هناك الكثيرون الذين يفضلون شراء الأرز الفوري أو الأطعمة المجمدة التي يمكن تسخينها ببساطة في الميكروويف بدلا من طهي الأرز مباشرة باستخدام جهاز طبخ الأرز. ونظرا لأن عادات الأكل لدى الكوريين أصبحت غربية واستمر عدد الأسر المكونة من شخص واحد في الزيادة، فمن المتوقع أن تتغير أنماط استهلاك الأرز تدريجيا في المستقبل.