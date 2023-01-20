اختتام فعاليات مهرجان هواتشون لصيد الأسماك على الجليد

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اختتمت بنجاح فعاليات مهرجان الشتاء التمثيلي الكوري، "مهرجان هواتشون لصيد الأسماك على الجليد"، الذي استؤنف بعد توقف لثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا. وقد تم تقييم مهرجان هذا العام على أنه إعلان عن "العودة الرائعة" لمهرجان الشتاء التمثيلي الكوري، حيث زاره 1.3 مليون سائح من يوم الافتتاح في السابع من الشهر الجاري حتى اليوم الختامي. وفي الأمس، الذي كان اليوم الختامي للمهرجان، كان مكان المهرجان مزدحما منذ الصباح الباكر، بالسياح الذين أرادوا الاستمتاع بالصيد في الجليد في بلدة "هواتشون" بمقاطعة "كانغ وان"، وذلك على الرغم من الموجة الباردة التي شهدت تجاوز درجات الحرارة لمستوى 10 درجات تحت الصفر، مع هبوب رياح قوية. كما توافد الكثير من السائحين على تجربة صيد الأسماك بأيديهم عن طريق دخول المياه الجليدية وهم يرتدون سراويل قصيرة وقمصان قصيرة الأكمام. وفي الوقت نفسه، واجه مهرجان هواتشون لصيد الأسماك على الجليد هذا العام بعض الصعوبات، مثل إغلاقه يوم 13 بسبب الثلوج الكثيفة والأمواج الباردة. ولكن تم تقييمه بعد إقبال سياح الداخل والخارج، حيث تكمن ''مهرجان الشتاء التمثيلي لكوريا'' من جذب 1.3 مليون سائح. وتشير التقديرات إلى أن 50 ألف سائح أجنبي زاروا المهرجان رغم تجمُد سوق السياحة بسبب جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن مهرجان هذا العام لم يقتصر على إقامة فعاليات مختلفة مثل التزلج على الجليد فحسب، بل قام أيضا بتشغيل برنامج لتعزيز قيمة السلام والأمن من خلال بيع القهوة التي أنتجها أحفاد قدامى المحاربين الإثيوبيين، والذين تُنفذ محافظة "هواتشون" حاليا مشروعا للمنح الدراسية لهم. وبفضل السكان والمتطوعين الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنجاح المهرجان، اُختتم مهرجان هذا العام بنجاح. ويُأمل في العام القادم أن يولد من جديد كمهرجان شتوي تمثيلي مشهور ليس فقط في كوريا ولكن أيضا عالميا، بفعاليات وتجارب أكثر أمانا وإمتاعا.