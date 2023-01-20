بزوغ البدر الاصطناعي الكبير في سماء القصر الملكي تشانغ كيونغ

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مع اقتراب يوم البدر الكبير الأول في السنة القمرية الجديدة، الذي سيصادف الخامس من شهر فبراير القادم، من المتوقع أن يطلع بدر اصطناعي كبير في قصر "تشانغ كيونغ" الملكي بالعاصمة سيول. وقالت إدارة القصر التابعة لوزارة التراث الثقافي إنها ستنظم مختلف البرامج تحت شعار "القمر البازغ في القصر الملكي"، في منطقة مركز "بونغ كي 풍기" بالقصر، من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة والنصف بعد الظهر، من الثالث إلى الخامس من الشهر القادم.

يُشار إلى أن الإدارة ظلت تنظم فعالية "القمر البازغ في القصر" سنويا منذ عام ألفين وتسعة عشر حيث يمكن للمشاركين رؤية صورة البدر التي تصبح أوضح كلما كان الليل أغمق. وسيتم إنشاء البدر الاصطناعي الذي يبلغ قطره حوالي ثلاثة أمتار في مركز "بونغ كي" الذي يقع في تل مرتفع خلف مبنى "جيب بوك هون 집복헌" بالقصر، حيث يعد مكانا رائعا لالتقاط الصور لأفراد العائلات أو الأحباء على خلفية قاعة القصر والبدر الاصطناعي الكبير.