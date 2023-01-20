طرح تذاكر سياحية خاصة للزائرين الفرديين لمدينة بوسان

ⓒ YONHAP NewsBusan Metropolitan City

طرحت بلدية "بوسان" تذاكر خاصة للسياح الفرديين تسمح بالدخول إلى العديد من المعالم السياحية الرئيسية في المدينة. الجدير بالذكر أن المدينة تعمل حاليا على قدم وساق من أجل الحصول على حق استضافة معرض إكسبو العالمي لعام ألفين وثلاثين. وقالت البلدية مؤخرا إنها ستقوم بتجربة تشغيل التذاكر الخاصة بزيارة بوسان خصيصا للأجانب بدءا من الأول من الشهر القادم وعلى مدار ستة أشهر. وأوضحت أن التذاكر السياحية ستسمح للسياح الأجانب بزيارة حوالي ثلاثين معلما سياحيا بالمجان في الحدود الزمنية المتاحة حسب أنواعها. كما تتجهز التذاكر بوظيفة بطاقة المرور القابلة للشحن لتسمح لهم بالتمتع بالسياحة والتنقلات في آن واحد. وتنقسم إلى نوع "أربع وعشرين ساعة" ونوع "ثمان وأربعين ساعة". وبالنسبة لنوع أربعة وعشرين ساعة، فيمكن التمتع من خلاله بالسياحة هناك بخصم يصل إلى سبعين بالمائة مقابل إجمالي رسومات الدخول في حالة زيارة خمسة معالم سياحية وركوب أوتوبيسات السياحة الحضرية. ويمكن للسياح الذين يشترون التذاكر السياحية الخاصة زيارة حوالي ثلاثين معلما سياحيا بما في ذلك مرصد "إكس ذا سكاي 엑스 더 스카이" والقطار الساحلي في حديقة الخط الأزرق على شاطئ "هيه اون ديه 해운대" و"حديقة لوتيه ورلد للمغامرة"، كما يمكنهم الحصول على مزايا الخصم في سبعة وسعبين متجرا تابعا. ويمكن شراء التذاكر عبر شبكة الإنترنت أو خارجها. وبالنسبة لخارج الشبكة يمكن للسياح الأجانب شراء التذاكر في مكتب الترويج للتذاكر الذي يقع في الطابق الثاني من مبنى محطة بوسان للقطارات، وستة مكاتب للاستعلامات السياحية وعشرة فنادق منتشرة في مختلف أرجاء المدينة. كما يمكن شراؤها عبر مختلف وكالات السفر على الإنترنت والموقع الرسمي لتذاكر زيارة بوسان. وتخطط بلدية بوسان لجمع مختلف الآراء من مشتري التذاكر والمتاجر التابعة والمجتمع الإقليمي خلال فترة تجربتها التي ستدوم ستة أشهر ثم إطلاق التذاكر رسميا اعتبارا من شهر أغسطس القادم بعد استكمال البنية التحتية المختلفة وأوجه القصور التشغيلية.