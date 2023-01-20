زيادة الطلب على الكتب النفسية الخاصة بالراحة والتعاطف





هذه الأيام يلاحظ تزايد عدد الأطباء النفسيين الذين ينشرون كتبا خاصة للقراء العاديين. وإذا كانت كتب طب الصحة النفسية القائمة قد ركزت على توفير معلومات مهنية حول ماهية الاكتئاب ونوع العلاج والأدوية التي يجب تناولها، فإن الكتب الأخيرة تركز على التعاطف والراحة والشفاء. ويوجه هؤلاء الأطباء النفسيون رسائل من الراحة والتعاطف إلى المعاصرين الذين يعانون من القلق كأنهم يقدمون استشارات إلى المرضى في عياداتهم أو نصائح لأصدقائهم. وخلال الستة أشهر الأخيرة صدر عدد من كتب المقالات حول الاستشارات النفسية والتي كتبها أطباء نفسيون بما في ذلك كتاب "نصل إلى قلب" الذي يحكي فيه تسعة أطباء عن تجاربهم براحة. وتم بيع أكثر من خمسمائة نسخة من كتاب "أنت على حق" للدكتورة "جونغ هيه شين 정혜신" وصدرت نسخة خاصة منه مؤخرا.

يُشار إلى أن هذا الكتاب صدر في عام ألفين وثمانية عشر وقد نجح في بيع خمسمائة ألف نسخة منه بعد مرور أربعة أعوام فقط على صدوره. ولقى هذا الكتاب رواجا كبيرا لدرجة أنه احتل المركز الأول من حيث الاستئجار من بين الكتب غير الأدبية في المكتبات العامة في عام ألفين وتسعة عشر. ويرجع السبب في زيادة صدور الكتب حول طرق العلاج النفسي إلى الطلب المرتفع عليها. ففي المجتمع الكوري شديد التنافس، يتساءل البعض حول هل نعمل جيدا في بعض الأحيان، وهل نشعر بخيبة أمل أمام ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات بوتيرة سريعة، وكذلك هل نشعر بالقلق من المستقبل الغامض بسبب الرواتب الشهرية المتدنية. بالإضافة إلى ذلك جعل تعميم الحياة اليومية دون اتصال مباشر نتيجة لانتشار وباء كورونا، الناس يشعرون بالمزيد من الاكتئاب. وحول ذلك يقول الطبيب النفسي "بيك ميونغ جيه 백명재" في مستشفى جامعة "كيونغ هي" إن الصدمات النفسية اليومية ليست مسألة تخص الآخرين، بل تخصنا جميعا. وأعرب عن أمله في أن تساهم كتب الصحة النفسية في زيادة اهتمام المجتمع بمختلف المشاكل النفسية مثل الصدمات والاكتئاب والإدمان.