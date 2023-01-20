بيع الملابس المستعملة بالوزن علامة جديدة على وضع الركود الاقتصادي

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هذه الأيام، تعتبر طريقة بيع الملابس بالوزن بغض النظر عن نوع الملابس، شائعة في متاجر الملابس المستعملة الموجودة في مناطق وسط المدينة ومناطق الكليات والمناطق السكنية العامة. ولم يُشاهد هذا النوع من المبيعات في الأصل إلا في بعض الأسواق الكبيرة للملابس والمنتجات المستعملة، مثل سوق الملابس بالجملة أو سوق الملابس المستعملة الواقع في سوق دونغ ميو الشعبي في سيول. ومع ذلك، نظرا لأن المزيد من المستهلكين يرغبون في شراء الملابس بسعر رخيص بسبب ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي، فإن متاجر الملابس المستعملة التي تبيع الملابس بالوزن آخذة في الازدياد. وعلى وجه الخصوص، تحظى بشعبية بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر الذين ليسوا في وضع اقتصادي جيد. ويقول بعض الخبراء إن هذه التغييرات تدل على الركود الاقتصادي الحالي. وفي مقابلة مع وسيلة إعلامية، قالت السيدة جون جونغ هي، التي تُدير متجرا لبيع الملابس المستعملة في منطقة سكنية في كوانغ جين كو في سيول، إنها بدأت في بيع الملابس المستعملة في يونيو 2021. ومع ذلك، فإن عدد العملاء الذين يزورون المتجر كان قليلا جدا لدرجة أنها بدأت في بيع الملابس بالوزن بغض النظر عن نوع الملابس منذ بداية العام الماضي، والآن تضاعف متوسط عدد العملاء يوميا. وعادة، فإن متاجر الملابس المستعملة التي تبيع الملابس حسب الوزن، تبيع الملابس بحوالي 2500 وون إلى 3000 وون لكل 100 جرام، لذلك يمكننا شراء ملابس بسعر يتراوح بيين 5 آلاف وون و10 آلاف وون للقطعة الواحدة.

يُشارالى أن طريقة بيع الملابس بالوزن شائعة بالفعل على نطاق واسع في بعض البلدان في الخارج، مثل المملكة المتحدة وألمانيا. وهذا شائع بين الشباب لأنه يسمح لهم بشراء الملابس بسعر منخفض، وكذلك له تأثير في حماية البيئة من خلال إعادة تدوير الملابس. كما يقلل الناس من الإنفاق في مواجهة ارتفاع الأسعار، حتى إن "تحدي عدم الإنفاق" ينتشر بين من هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. لكن هذا النوع من المتاجر سيصبح أكثر شعبية في المستقبل حيث يوجد طلب حتمي على الملابس في كل المواسم.