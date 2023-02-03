هيام آن هي يون : اللغة العربية لغة شاعرية!

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع هيام آن هي يون التي تدرس اللغة العربية في جامعة "دان غوك في 4ابريل عام 2014.





هيام آن هي يون ، هي إحدى العاملين في حقل الترجمة الكورية العربية ، وإحدى الطالبات المتميزات للغة العربية ، والآن تدرس في اللغة العربية في جامعة "دان غوك" ، كما تعمل مترجمة حرة .

هيام لديها مميزات فريدة من نوعها كدارسة للغة العربية ، فهي من القلائل الذين حصلوا على الماجستير في الترجمة العربية الإنجليزية بالإضافة إلى ماجستير في الترجمة الكورية العربية ، وتقول إن من بين اللغات الثلاث : الكورية العربية والإنجليزية ، فإن اللغة العربية لغة شاعرية .

هيام تحكي في لقائها بالقسم العربي أيضا عن زوجها الذي تعرفت به كطالبين للغة العربية معا، وأنه يكمل دراسته في الثقافة الإسلامية حاليا في إحدى الجامعات البريطانية ، بينما هي تدعم الأسرة ماديا من خلال عملها في كوريا .

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المفضل : لقاء الجمعة .



