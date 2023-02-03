(1) 사람 놀리는 것도 아니고

연서: 됐고, 더 이상 전화 하지 마세요. 대기명단에서 뺄 테니까. ا

انتهى الأمر. لا تتصل بي مرة أخرى. سأحذف اسمك من قائمة الانتظار.

승완: 선생님, 끊지 마세요. 잠시만요

لا تغلق، انتظر قليلا.

유미: 두세요. 조비서님 지금 그 꼴로 어딜 가.

اتركها. وأين ستذهب بهذا الشكل؟

바람 쐬고 오면 좀 나아질 거예요. 나 같아도 열 받지.

ستصبح أفضل إذا ذهبت لاستنشاق بعض الهواء. أنا أيضا كنت سأشعر بالغضب لو كنت في مكانها.

사람 놀리는 것도 아니고 번번히.

هل يمزحون؟

승완: 병원부터 가 봐야겠어요.

يجب أن أذهب إلى المستشفى أولا.





شرح التعبير

الفعل :놀리다 يعني الاستهزاء أو السخرية من شخص ما أو جعله مادة للسخرية.





يستخدم التعبير عندما يكون المتحدث غاضب ويشعر بالسوء لأن هناك شخص ما تصرف تصرفا مهينا أو قال كلاما مهينا أو غير منطقي.

في التعبير 사람 놀리는 것도 아니고، تشير كلمة 사람 في بداية التعبير إلى الشخص الذي وُجه إليه الكلام أو التصرف. التعبير أقرب إلى استفسار استنكاري بمعنى 왜 사람을 놀리는 거야?’ يعن لماذا يسخر أو يستهزأ أو كيف يسخر أو يستهزأ بهذا الشكل، لماذا يتصرف بهاذ الشكل أو يقول هذا الكلام.

مثلا، إذ قام شخص ما بالاتصال برقم ما بشكل متكرر وبمجرد أن يرد أحدهم على الهاتف يغلق الاتصال سيشعر متلقي الاتصال بالغضب أو حتى بالخوف وفي هذه الحالة قد يقول: ‘전화를 했으면 말을 해야지 왜 계속 말을 안 하고 끊는 거야. 사람 놀리는 것도 아니고.’

يعني إذا اتصل عليه الحديث لماذا لا يتحدث ويغلق الاتصال، لماذا يتصرف بهذا الشكل؟





شرح الأمثلة

1.

가: 보고서 마감이 이틀 연기됐대.

أ.قالوا إن موعد تسليم البحث تأجل يومين.

나: 뭐? 그럼 좀 일찍 알려 줬어야지. 보고서 끝내느라고 밤새우기까지 했는데.

ب.ماذا؟ كان عليهم إبلاغنا مبكرا إذا. لقد سهرت طوال الليل لكي لأتمكن من إنهاء التقرير.

사람 놀리는 것도 아니고.

هل يمزحون؟





2.

가: 우리 오늘 같이 영화 보러 가기로 했던 약속 취소해요.

أ‌. لقد اتفقنا على أن نشاهد فيلما معا اليوم، لكنني أريد أن ألغي الموعد.

나: 왜 이랬다저랬다 해요? 사람 놀리는 것도 아니고.

ب.لماذا تغير كلامك هكذا؟ هل تمزح؟



