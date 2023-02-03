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السفير الكويتي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكوري

#أخبار كورية عربية l 2023-02-03

لقاء الجمعة

ⓒ YONHAP News

 قدم السفير الكويتي لدى كوريا الجنوبية "ذياب الرشيدي" أوراق اعتماده للرئيس الكوري "يون صوك يول".

وتمت مراسم تقديم أوراق الاعتماد يوم السبت الماضي في المكتب الرئاسي الكوري، ورافق السفير "الرشيدي" السكرتير الثالث في السفارة الكويتية الشيخ "أحمد طلال الصباح".

وخلال المراسم، قام السفير "الرشيدي" بنقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" وسمو ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" للرئيس الكوري.

وأعرب "الرشيدي" عن عزمه العمل على تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية ودولة الكويت، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي لتحقيق كل ما من شأنه خدمة ومصلحة البلدين والشعبين.

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