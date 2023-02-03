إحداث طفرة ثانية في الشرق الأوسط من خلال التعاون الثقافي بين كوريا والإمارات

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وقّع وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "بارك بو كيون" مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية "نورة بنت محمد الكعبي" مذكرة تفاهم خاصة بتوسيع التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، على هامش زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" الأخيرة للإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه المذكرة، ستقوم كوريا والإمارات بتوسيع نطاق التبادل والتعاون بينهما ليشمل مختلف المجالات الثقافية والفنية، بما في ذلك السينما والموسيقى والآثار والحرف اليدوية.

كما سيتم بموجبها تشارك البلدين في الخبرات والسياسات ذات الصلة بالمجالات الثقافية والفنية، بما في ذلك الأدب والمكتبات.

وأكد الوزير الكوري "بارك" أن توقيع مذكرة التفاهم بين كوريا والإمارات سيكون نقطة انطلاق لأن تُحدِث الثقافة الكورية طفرة كورية ثانية في الشرق الأوسط، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى خلق فرصة جديدة لتوسيع آفاق انتشار الثقافة الكورية عالميا، وتنمية القوة التنافسية للثقافة الكورية في المجتمع الدولي.

وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية عن أملها في أن تسهم مذكرة التفاهم الموقعة في تنفيذ مشروعات التعاون الثقافي المختلفة بين سيول وأبو ظبي، بما في ذلك مشاركة البلدين في معرض للكتاب سيقام في كل منهما هذا العام، بصفتهما ضيفي شرف، وتبادل الكتب بين المكتبتين الوطنيتين الكورية والإماراتية، إلى جانب التبادلات البشرية في مجالات الفنون والمحتويات.

وقامت وزارة الثقافة الكورية مؤخرا بتشكيل فريق عمل خاص بـ"طفرة الشرق الأوسط الثانية"، سيقوم بتنفيذ إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم الموقعة بين كوريا والإمارات، وزيادة صادرات المحتويات الكورية والصناعات ذات الصلة، وتعزيز التبادلات والتعاون مع الإمارات في مجالات الثقافة والرياضة والسياحة.

وضمن الجهود لتحقيق هذا الغرض، تخطط الوزارة لتنظيم حفل لأغاني الكيبوب في دبي في شهر يونيو القادم، ومهرجان كوريا لعام 2023 في دبي في شهر أكتوبر القادم، يتم فيه إقامة حفلات الكيبوب، والثقافة التقليدية، وعرض للأفلام السينمائية الكورية.

من جهة ثانية، أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على ضرورة الرد على استثمارات الإمارات العربية المتحدة في كوريا بمقدار 30 مليار دولار، من خلال استكشاف مشروعات للاستثمار المبتكر المتوافق مع مصالح البلدين.

وقال الرئيس "يون" في اجتماع خاص عقده يوم الثلاثاء الماضي لمتابعة تدابير استقطاب الاستثمارات الإماراتية إن قرار الإمارات باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في كوريا جاء اعتمادا على ثقة أبوظبي بسيول.

وأصدر الرئيس أوامره للحكومة بإنشاء لجنة للتعاون في الاستثمارات الإماراتية بمشاركة الوزارات المعنية، وإطلاق شبكة للتعاون في الاستثمار يشارك فيها القطاعان العام والخاص وأجهزة الاستثمار والشركات الكورية، إلى جانب إطلاق منصة للتعاون الكوري الإماراتي في الاستثمار.