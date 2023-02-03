هيون ديه روتيم تنتج عربات قطار المترو في مصر خلال النصف الأول من هذا العام

ⓒ YONHAP News

تستعد الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" لبدء إنتاج عربات قطارات المترو في مصنعها في شرق بور سعيد بالتعاون مع شركة "هيون ديه روتيم" الكورية في غضون النصف الأول من هذا العام.

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، لا يزال مصنع "نيرك" في مراحل التأسيس النهائية، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصنيع والتوريد لوزارة النقل قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

وتبلغ مساحة المصنع 300 ألف متر مربع، ويقع المصنع في منطقة بورسعيد الصناعية القريبة من ميناء بورسعيد، مما يسهل الخدمات اللوجستية للمصنع.

وسوف يتم تصنيع عربات قطارات المترو في مصنع بورسعيد تنفيذا للصفقة التي حصلت عليها شركة "هيون ديه روتيم" في شهر أغسطس من العام الماضي من هيئة الأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية بقيمة 563.2 مليون دولار.

وبموجب هذه الصفقة، ستقوم "هيون ديه روتيم" بتزويد وزارة النقل المصرية بعربات القطارات حتى عام 2028 لاستخدامها في الخط الثاني من مترو الأنفاق، والذي يربط منطقتيْ شبرا والمنيب، والخط الثالث الذي يمتد من محطة عدلي منصور بمدينة السلام حتى محطة جامعة القاهرة.

وقد تم تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" في أواخر عام 2020 من خلال مشاركة بين صندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل، وشركة تنمية شرق بورسعيد، وشركة حسن علام، وشركة سامكريت، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، في إطار جهود مصر لتوطين صناعة السكك الحديدية.

وتهدف الشركة إلى إقامة مجمع لصناعة وإصلاح عربات السكك الحديدية والمترو والترام والقطارات الكهربائية السريعة وإحلالها وتجديدها من خلال عقود تصنيع مع الشركات الدولية بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40%.

وكانت شركة "هيون ديه روتيم" قد قامت بتزويد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة بعربات قطارات المترو في عام 2012.