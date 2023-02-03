الفنانات الكوريات المقيمات في الإمارات يقمن معرضا فنيا في أبوظبي

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افتتح السفير الكوري لدى الإمارات "ريو جيه سونغ" يوم العشرين من يناير الماضي المعرض الفني بعنوان "نحن وأنتم" في المنطقة الإبداعية في جزيرة "ياس" في أبوظبي، ويستمر انعقاده حتى يوم السابع عشر من شهر فبراير الجاري.

وجاءت إقامة هذا المعرض بتنظيم مشترك بين الجمعية الكورية الإماراتية للفنون والمحتويات والمركز الثقافي الكوري في أبوظبي، ويضم أعمالا فنية استخدم فيها الرسم الكوري التقليدي والنقش والفن النباتي لـ10 فنانات كوريات تابعات للجمعية الكورية الإمارتية للفنون والمحتويات.

وفي كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، قال السفير الكوري إن لهذا المعرض أهمية خاصة لأنه يُقام بعد وقت قصير من القمة الكورية الإماراتية التي أكد فيها رئيسا البلدين على أهمية توسيع وتعميق التبادلات الثقافية بينهما.

وأضاف أن التفاهم الثقافي والتوافق بين الشعبين الكوري والإماراتي أساس قيم لتعزيز التبادلات والتعاون في مجالات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد والأمن.

وأكد السفير "ريو" أن أصحاب الأعمال الفنية المعروضة جميعا من المقيمين في الإمارات، ولذلك فهم على دراية أفضل بالثقافة المحلية مقارنة بغيرهم من الفنانين الكوريين.

وأعرب عن أمله في أن تتلقى تلك المعروضات صدى لدى الجمهور الإماراتي، وأن تحظى بردود إيجابية، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا المعرض بمثابة جسر للتقريب بين كوريا والإمارات.

وقد تأسست الجمعية الكورية الإماراتية للفنون والمحتويات في شهر سبتمبر من العام الماضي من أجل تنمية الفن الكوري وفتح فرص للتبادل الثقافي والفني مع مجتمع الإمارات الفني، ويبلغ عدد أعضائها 19 كوريا مقيما في الإمارات.