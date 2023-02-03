دعم كوري لمكافحة الأمراض المدارية المُهمَلة في السودان

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أكد الدكتور "علي آدم" مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية "كسلا" السودانية على أهمية الدعم الكوري في مكافحة مرض البلهارسيا.

جاء ذلك لدى استقباله أعضاء الوفد الكوري لمكافحة الأمراض المُهمَلة الأسبوع الماضي، حيث أوضح الدكتور "علي آدم" أن زيارة الوفد الكوري تأتي في إطار تنفيذ مشروع المسح لمرض البلهارسيا الذي يستهدف مناطق "حلفا" الجديدة ونهر "عَطْبَرة" تحت إشراف وزارة الصحة السودانية.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي، ويستمر لمدة 20 يوما، ويشمل حوالي 40 قرية من المحليات المستهدفة، ويتضمن المسح أخذ عينات للفحص المعملي من 25 منزلا من القرى المستهدفة بواقع 4 أفراد من كل منزل.

وأكد الأستاذ "مجدي مصطفي" مدير إدارة الأمراض المدارية المهملة والمشرف العام على مسح البلهارسيا أن الغرض من المسح هو معرفة الوضع الراهن لانتشار مرض البلهارسيا بالمحليات المستهدفة وتحديد معدل الإصابة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع الكوري يهدف إلى الحد من البلهارسيا إلى أقل من 1% حتى العام القادم في الولايات الست المستهدفة في السودان.