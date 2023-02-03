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يُلاحظ عند زيارة مدرسة "جي غوك 지곡" الابتدائية في مدينة "كون سان"، في مقاطعة شمال جولا، رسما لوجوه أعضاء " بي تي اس" السبعة على الجدار المحيط بالمدرسة الذي يبلغ ارتفاعه 5 أمتار وطوله 60 مترا. ويعتبر رسم الوجوه الكبيرة للأعضاء السبعة فريدا من نوعه، حيث يمكن تمميز وجوه أعضاء "بي تي اس" حتى من مسافة بعيدة. والفنان الذي رسم وجوه أعضاء "بي تي اس" بطريقة فريدة هو "لي جونغ بيه 이정배"، وهو فنان غرافيتي ينشط بشكل أساسي في مدينة "كون سان". وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رسم جداريات لأعضاء "بي تي اس" في مدينة "كون سان".

فمنذ عام 2021، تشاور السيد "لي" مع المحلات التجارية في الشوارع، مثل صالونات تصفيف الشعر والمطاعم، وكان يرسم وجوه أعضاء "بي تي اس" على جدران المباني. حيث كان يرسم وجوه الأعضاء في جميع أنحاء كون سان، بدءا من رسم وجه العضو "ڤي V" في يونيو 2021 بالقرب من ميناء "بي أنغ هانغ 비응항"، وجهة السفر التمثيلية لكون سان المشهورة بغروب الشمس في البحر الغربي. وتُعرف لوحة وجوه أعضاء "بي تي اس" على جدار مدرسة "جي غوك" الابتدائية في وقت سابق من هذا الشهر باسم لوحة "لي" الخامسة عشرة لوجوه أعضاء "بي تي اس". هذا المشروع، الذي بدأ بروح تشجيع فرقة "بي تي اس"، التي تلعب دورا كبيرا في الترويج لكوريا عالميا، أصبح الآن مكانا لا بد من زيارته لمشجعي بي تي اس "آرمي" الذين يسافرون إلى كون سان. ويقول "لي" إنه بعد الانتهاء من هذا العمل، تلقى العديد من رسائل الدعم من عشاق "بي تي اس" حول العالم. كما يضيف " لقد قامت فرقة "بي تي اس" بتصوير فيديو موسيقي في كون سان من قبل، وهذه العوامل تتضافر لتجعل عملي يبدو وكأنه يتلقى الكثير من الحب".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن تطلعاته للاستمرار في رسم مثل تلك الأعمال كمشجع لفرقة بي تي اس التي يحبها الناس في جميع أنحاء العالم، رغم أنه منزعج من تضرر عملين يصوران وجوه الأعضاء بسبب هدم المبنى وهبوب ريح قوية. ومن ناحية أخرى، وفي أثناء استمراره في مشروع رسم بي تي اس لمدة 3 أعوام، لا يزال نشطا دون أن ينسى وظيفته الرئيسية كفنان غرافيتي. فقد رسم أعمالا في موقع تصوير الدراما الناجحة "إي تيه وان كلاس" في عام 2020. وأيضا في عام 2019، احتفالا بالذكرى المئوية على تأسيس الحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا، رسم "لي" وجوه نشطاء الاستقلال الكوريين على جدار صالة للألعاب الرياضية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعتبر الكثيرين ان الفنان " لي " هو مثل "بي تي اس" في مجال الفن الغرافيتي. ويتطلع إلى عرض العديد من الأعمال الجيدة في المستقبل حتى يتمكن المواطنون الذين يسيرون في الشوارع من التوقف وتقدير أعماله لفترة من الوقت.