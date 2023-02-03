تزايد الجدل بشأن نظام السماح لكبار السن باستخدام مترو الأنفاق مجانا

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هذه الأيام يُثار جدلا حول نظام السماح لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم خمسة وستين عاما بركوب مترو الأنفاق بلا مقابل والذي ظل يُطبق في كوريا منذ من عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين. وفي السياق ذاته، جاءت نتيجة مسح تقول إن العمر المعياري لكبار السن الذي يعتقده كبار السن المقيمون في سيول هو ثلاثة وسبعون عاما، وهو أعلى بثمانية أعوام مما ينص عليه قانون رفاهية كبار السن الحالي. وأجرت بلدية سيول هذا المسح مؤخرا على ثلاثة آلاف وعشرة من كبار السن المقيمين في العاصمة الذين تتجاوز أعمارهم خمسة وستين عاما، وبلغ معدل أعمار المشاركين في المسح ثلاثة وسبعين ونصف عام. وفي هذا المسح أجاب أربعة وثمانون بالمائة منهم بأنهم يستخدمون الهواتف الذكية كما أنهم يحصلون على المعلومات الضرورية عادة باستخدام الإنترنت. وتدرس بلدية سيول بحذر رفع سن المستفيدين من نظام ركوب مترو الأنفاق بلا مقابل من خمسة وستين عاما إلى حوالي سبعين عاما. وبالتالي، قد تؤثر نتيجة هذا المسح إلى حد ما على سياسة البلدية ذات الصلة. ولكن البلدية سوف تضع في الحسبان المزيد من الأمور من أجل التوصل إلى قرار جديد.