افتتاح معهد الملك سيه جونغ ميتافيرس لتعليم اللغة والثقافة الكورية

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سيتم افتتاح "معهد الملك سيه جونغ ميتافيرس" رسميا، حيث يتواصل الأجانب باللغة الكورية ويختبرون الثقافة الكورية. وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الثلاثاء إنها ستطلق نسخة ميتافيرس من معهد الملك سيه جونغ، العلامة التجارية لتعليم اللغة الكورية التي تمولها الحكومة، ابتداء من هذا العام مع زيادة عدد متعلمي اللغة الكورية بفضل الشعبية الكبيرة للثقافة الكورية. ووفقا لوزارة الثقافة، فإن عدد الأشخاص المدرجين في قائمة الانتظار لمحاضرات اللغة الكورية في الخارج قد اقترب من 10 آلاف في استطلاع تم إجراؤه في سبتمبر من العام الماضي. ولذلك من المتوقع أن تساعد هذه المنصة التعليمية باستخدام الواقع الافتراضي على تخفيض حواجز الدخول لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الكورية. وستتكون المنصة من قسمين، هما: "مساحة الحرم الجامعي" و"مساحة القرية"، حيث يمكن للمستخدمين تعلم اللغة وتجربة الحياة في كوريا.

على سبيل المثال، يتم تقسيم مساحات الحرم الجامعي إلى موضوعات مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بأخذ دروس في اللغة الكورية أو تجربة الثقافة الكورية أو المشاركة في أحداث واسعة النطاق. وفي مساحة "القرية" يمكن زيارة مناطق الجذب التمثيلية لكوريا، مثل دونغ ديه مون ديزاين بلازا، ومحطة سيول، وحديقة نهر الهان، وسوق كوانغ جانغ، كما هو الحال في الحياة الواقعية.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمقاطع فيديو الواقع الافتراضي التي تختبر بشكل واقعي الحياة في كوريا، ومحتويات الألعاب لتجربة اللغة أو الثقافة الكورية. وقد قامت وزارة الثقافة مع مؤسسة معهد الملك سيه جونغ، وهي وكالة فرعية تدير مراكز اللغة التابعة للمعهد في جميع أنحاء العالم، بتشغيل المنصة على أساس تجريبي في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. واتضح أن 4643 شخصا قد زارها في يوم إصدار الخدمة وحده. وقام 480 شخصا يوميا في المتوسط من 123 دولة بالاتصال بالخدمة للتواصل باللغة الكورية. لذلك فأنه من خلال هذه المنصة التعليمية التي تستخدم أحدث التقنيات ستتوفر فرص جيدة للناس حول العالم لتعلم اللغة الكورية بسهولة أكبر. ومن أجل تجريب هذه المنصة التعليمية يمكن الذهاب إلى هذا العنوان: http://ksif.zep.site وتجربته.