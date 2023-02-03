زيارة الزوجين الأمريكيين الى كوريا بعد إنقاذ السياح الكوريين في نيويورك

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أعلنت منظمة السياحة الكورية يوم الاثنين الماضي أن الزوجين، اللذين أنقذا السياح الكوريين الذين كانوا محاصرين بسبب الثلوج الكثيفة، سيسافران إلى كوريا لمدة أسبوع ابتداء من 14 مايو بدعوة من منظمة السياحة الكورية. في أواخر العام الماضي، خلال عاصفة ثلجية أودت بحياة العشرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ظهرت قصة تسعة سياح كوريين تقطعت بهم السبل حينذاك وأنقذهم زوجان أمريكيان، وقضوا جميعا عطلة دافئة في عيد الميلاد. وقد أصبحت هذه القصة معروفة عبر وسائل الإعلام الأمريكية والكورية أيضا. وقد سمح الزوجان للغرباء الذين يواجهون مشاكل، بالبقاء بأمان في منزلهما لمدة ليلتين وثلاثة أيام، كما أمضوا جميعا عيد الميلاد مع الاستمتاع بمأكولات كورية. وكانت قد قدّمت شركة "بي بي كيو BBQ" الخاصة بطبخ الدجاج المقلي بالتوابل الكورية، للزوجين شهادة هدية حتى يتمكنا من تناول دجاجة واحدة كل يوم لمدة عام في متجر بي بي كيو في مدينة بوفالو الأمريكية، وقد أعربا عن امتنانهما واحترامهما. كما استمعت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول" إلى القصة وقدّمت للزوجين ميدالية باسم "أبطال تساقط الثلوج في مدينة بوفالو". ووفقا لمنظمة السياحة الكورية، أصبح الزوجان، اللذان كانا من عشاق الطعام الكوري، أكثر اهتماما بالسفر إلى كوريا من خلال علاقتهما بالسياح الكوريين. وهكذا، من خلال هذه الدعوة من منظمة السياحة الكورية، يخطط الزوجان للالتقاء مجددا بالتسعة سائحين الكوريين الذين صارت تربطهم بهما علاقة خاصة، وأيضا زيارة مناطق الجذب السياحي الرئيسية في كوريا معا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير فرص تجارب ثقافية مختلفة مثل صنع الكيمتشي و"الجمال الكوري". ولذلك نأمل أن يتمكن هذان الزوجان أيضا من صنع العديد من الذكريات التي لا تُنسى أبدا في كوريا.