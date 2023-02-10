(2) 누구 맘대로?

유미: 오늘 조비서님 외출 있으세요.

السيدة جو لديها جولة بالخارج اليوم.

따라서 오늘 하루 임시로 아가씨 곁을 지킬 일일 비서가 필요합니다.

لذا نحتاج اليوم مساعدة مباشرة لها لتهتم بها خلال اليوم.

지원자 받을게요. 없죠?

من يريد؟ لا أحد، أليس كذلك؟

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연서: 누구 맘대로?

بناء على رغبة من؟





شرح التعبير

كلمة 맘 : اختصار 마음 ، بمعنى "قلب"

و마음대로 :하고 싶은 대로 وتعني "كما يريد"





يستخدم التعبير عندما يكون شريك الحوار يقول إنه يريد فعل شيء ما أو اختار شيئا ما فيرغب المتحدث في أن يخبره في أن هذا لن يحدث. ويمكن أن نقول إن التعبير يعني أيضا 무슨 소리야 بمعنى "ما هذا الكلام" أو "말도 안 되는 소리 " بمعنى "كلام غير معقول" أو " لن يحدث ما تريد". يمكن استخدام التعبير بين الأشخاص المشاركين في الحوار ولكن أيضا يمكن استخدامه للإشارة إلى حديث شخص غير مشارك في الحوار مثلا إذا قلنا :

영민 씨가 오늘 결근한답니다

يونغمين لن تأتي اليومن ممكن أن يكون الرد "누구 맘대로 "، يعني من قال هذا أو بناء على كلام من؟





شرح الأمثلة

1.

가: 이거 내가 가져도 되지?

يمكنني أن أخذ هذا أليس كذلك؟

나: 누구 맘대로? 이건 내가 제일 아끼는 거야.

من قال هذا؟ هذا من أكثر الأشياء التي أحرص على الحفاظ عليها.

2.

가: 나 먼저 갈게.

سأذهب أنا أولا.

나: 누구 맘대로? 하던 일은 마무리하고 가야지.

من قال هذا؟ أنهي عملك أولا.



