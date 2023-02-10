الدكتور موسى كيم: سأكرس حياتي لترجمة الدساتير والقوانين العربية إلى اللغة الكورية

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الأستاذ د. "موسى كيم جونغ دو" الأستاذ السابق بقسم اللغة العربية بجامعة ميونغ جي في 28 مارس عام 2014.





نلتقي هذا الأسبوع في حلقة "ضيف على الكي بي إس" مع ضيف عزيز وهو الأستاذ الدكتور "موسى كيم جونغ دو"، الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة "ميونغ جي"، ورئيس الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها.

يحدثنا الدكتور موسى كيم خلال هذا اللقاء الممتع عن السر وراء تغيير تخصصه من قسم الإدارة العامة إلى قسم اللغة العربية. وعن سفره إلى السودان لاستكمال دراسة الدكتوراة في عام 1992. ويتحدث الدكتور موسى عن تجربته في تدريس اللغة العربية وعن زيادة عدد طلاب الأقسام اللغة العربية مؤخرًا في الجامعات الكورية. كذلك قام الدكتور مؤخرًا بترجمة دستور دولة الكويت إلى اللغة الكورية.

الدكتور موسى وأبناؤه كذلك على علاقة وثيقة بكثير من الدولة العربية، مثل سوريا والمملكة العربية السعودية وغيرها. كذلك يختتم الدكتور حلقة البرنامج بمفاجأة لطيفة لمستمعي البرنامج. فكونوا معنا!



