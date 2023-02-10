بونغ نيون / شين سيه كاراك بيول غوك / كاريدو

يقال إن الأجانب كثيرًا ما ينبهرون بنظام المواصلات العامة في كوريا عندما يجربونه للمرة الأولى. ومن ضمن ما يدهشهم، الإعلانات الدقيقة لأوقات وصول المترو، وأيضًا إتاحة التبديل بين المواصلات المختلفة مجانًا دون دفع أجرة جديدة. فعندما تركب الحافلة في كوريا، ثم تتركها وتذهب لركوب المترو أو العكس، لن تحتاج إلى أن تدفع تذكرة جديدة للمترو، وستبدل المواصلات مجانًا. وحتى الكوريين أنفسهم يقدرون تميز نظام المواصلات العامة المتطور في البلاد. وفي كوريا، عندما يصل المترو إلى محطة يمكن فيها التبديل لخط مختلف على السكة الحديدية للمترو، ينبأ الراكبون بذلك عن طريق موسيقى مميزة تُعزف قبيل الوصول إلى المحطة. وكانت قطارات المترو تعزف مقطوعات كلاسيكية تختلف باختلاف خط المترو للإعلان عن الوصول لمحطة يمكن فيها تبديل الخط. وفي عام 2010، استبدلت المقطوعات الكلاسيكية بمقطوعة من الموسيقى التراثية الكورية بعنوان "أول شي غو يا 얼씨구야". ورغم أن الناس كانوا يظنون أن الموسيقى التراثية مملة وبطيئة، فقد سرتهم المقطوعة وسرهم ما تميزت به من إيقاع مبهج لطيف. مر ثلاثة عشرة سنة على ذلك، وقد أعلنت هيئة المترو الكورية عن تبديل جديد للمقطوعة الموسيقية، حيث ستعزف مقطوعة "بونغ نيون 풍년" أو "عام وفرة". والأغنيتان من تأليف المركز الوطني لموسيقى الكوغاك، في محاولة لإدخال الموسيقى التراثية في تفاصيل الحياة اليومية.

مقطوعتنا التالية هي "شين سيه كاراك بيول غوك 신 새가락별곡" أو أغنية جديدة" لفرقة "ريمايداس 리마이더스"، وهي ثنائي مكون من عازفة الكاياغم "باك جي-هيون 박지현" وعازفة الكومونغو "كيم مين-يونغ 김민영". والمقطوعة هي إعادة تفسير لمقطوعة كاياغم من تأليف "صُنغ غم يون 성금연" في ستينيات القرن الماضي. وقد استوحيت المقطوعة من "باريديغي 바리데기"، وهو اسم شخصية أسطورية في التراث الكوري تقود الموتى إلى العالم الآخر. وقد ألفت تلك المقطوعة في وقت لم يكن هناك فيه ثقافة الإبداع والتجديد في مقطوعات الموسيقى التراثية، ولذلك فقد كانت تعتبر شيئًا جديدًا تمامًا في ذلك الوقت. ولا شك أننا سنتذوق المقطوعة بشكل أفضل لو عرفنا أسطورة "باريديغي 바리데기". كانت باريديغي هي الأميرة السابعة في مملكة قديمة، ولكن والدها الملك تخلص منها لأنها فتاة. وعندما كبرت، وجدت أن أبويها اللذين تخليا عنها في صغرها أصابهما داء عضال، فقررت أن تذهب في مغامرة خطرة كي تجلب لهما الدواء. وقد كوفئت على شجاعتها وصبرها وجلدها وتفانيها فأصبحت المسؤولة عن إرشاد الأموات إلى العالم الآخر. والأغنية التي سنستمع إليها الآن تبث في سامعها الطاقة والحيوية وروح الإصرار، تمامًا كتلك الأميرة الأسطورية.

وآخر مقطوعاتنا هي "كاريدو 카리도" أو "ممر" أداء "ميسو كومباني 미소컴퍼니". وهي فرقة متخصصة في الأغاني التراثية المحدثة، تكونت عام 2009 بهدف نشر الابتسامة في العالم من خلال موسيقاها الفلسفية. وتنتهج الفرقة منهجًا مميزًا لإنتاج المقطوعات الموسيقية الإبداعية، فتدمج عناصر من الموسيقى التراثية والأغاني ذات الإيقاع المتوسط. وقد قالت الفرقة في وصف "كاريدو":

يجب أن نعبر الممر كي ننتقل من جزء معين في البناية إلى جزء آخر. وهناك مراحل في حياتنا يجب فيها أن نقبل بالتغيرات الكبيرة. قد يكون هذا قبل التغيير، أو أثناءه، أو بعده. وقد كتبنا هذه الأغنية ونحن نتمنى أن نعبر جميعًا من ذلك الممر الكبير في حياتنا بسلام وخير.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "بونغ نيون 풍년" من تلحين "باك كيونغ-هون 박경훈".

- "شين سيه كاراك بيول غوك 신 새가락별곡" لفرقة "ريمايداس 리마이더스".

- "كاريدو 카리도" أو "ممر" أداء "ميسو كومباني 미소컴퍼니".