إقامة فعالية للأجهزة الطبية الكورية لعام 2023 في دبي

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صرح المعهد الكوري لتنمية صناعة الرعاية الصحية مؤخرا بأنه نظم فعالية خاصة للأجهزة الطبية الكورية لعام 2023 وجناحا خاصا لتجربتها في نهاية الشهر الماضي في مدينة دبي بالإمارات بمشاركة عدد من شركات الأجهزة الطبية العربية والكورية.

يشار إلى أنهما أقيما بالتزامن مع معرض الصحة العربي لعام 2023 الذي أقيم هناك بمشاركة أكثر من 100 ألف من المشترين والمشاركين الدوليين القادمين من حوالي 70 دولة حول العالم.

وفي الفعالية الكورية تم تقديم مختلف المعلومات عن سياسة الصناعة الصحية في الإمارات مثل قوانين ولوائح الترخيص واتجاهات أجهزة العلاج الرقمية وتدابير دعم صناعة الأجهزة الطبية، إلى شركات الأجهزة الطبية الكورية الراغبة في دخول السوق الإماراتية.

كما تم فيها إتاحة فرص لإقامة مشاركات مع الموزعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال "كيم يونغ اوك" المدير الاستراتيجي للمعهد الكوري إن فعالية الترويج للأجهزة الطبية الكورية نُظمت من أجل توفير ساحة للتبادلات بين الشركات الكورية والمسؤولين في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أكد على أن المعهد سيستمر في دعم التعاون بين الطرفين حتى يتزودا بالقوة التنافسية في هذا المجال. ومن الجانب الإماراتي، قدم "أمين حسين الأميري" وكيل وزارة الصحة المساعد بحثا عن إجراءات تسجيل الأجهزة الطبية واتجاهات سياسة أجهزة العلاج الرقمية في الإمارات. وتقاسم "مصطفي السعيد الهاشمي" مدير العلاقات الدولية في مستشفى الشيخ الخليفة التخصصي تجربة التعاون مع الرعاية الصحية الكورية لمدة 8 سنوات.

أما من الجانب الكوري، فقد قدم "هوانغ صونغ اون" رئيس فريق صناعة أدوات التجميل من الأجهزة الطبية التابع للمعهد، سياسة وزارة الصحة والرفاهية الكورية لتنمية الصناعة المعنية، بينما قدم "تشيه كيو هوان" بحثا عن نظام إدارة سلامة الأجهزة الطبية الكورية واتجاهات القيود.