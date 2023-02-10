سفارة قطر لدى سيول تمنح لوحة شكر إلى رئيس بعثة الثقافة الكورية

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قدم "خالد إبراهيم الحمر" سفير دولة قطر لدى سيول لوحة شكر وكرة رسمية لبطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر إلى "جونغ سامويل" رئيس البعثة الكورية للثقافة الكورية اعترافا بمساهمته في دعم نجاح البطولة الدولية الكروية وفعالية العيد الوطني القطري لعام 2022.

بهذه المناسبة قال السفير القطري إن البروتوكولات الدولية للبعثة الكورية التي يرأسها "جونغ" ودعم البعثة للدبلوماسية الثقافية مشهورة جدا بين السفارات الأجنبية في كوريا.

وأضاف أنه يعرب عن الامتنان على تنظيم الفعاليات الرسمية للبلدين بشكل آمن وناجح بفضل جهود "جونغ"، وطلب منه الدعم المستمر لتطوير البدلوماسية الثقافية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن رئيس البعثة كان مسؤولا عن التعريف بالثقافة القطرية في فعالية العيد الوطني لدولة قطر عام 2020 وأشرف على مهام بروتوكول وتسجيل مختلف الفعاليات للترويج لبطولة قطر.

كما ساهم في الإكمال الناجح لفعالية العيد الوطني لدولة قطر في العام الماضي. وبعد أن تلقى لوحة الشكر، قال جونغ إنه يتقدم مرة أخرى بالتهنئة بإقامة المهرجان الرياضي العالمي في قطر بنجاح. وأكد على أنه سيبذل أقصى الجهود لتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين حتى يتم تعزيز الصداقة بينهما أكثر.

يذكر أن السيد جونغ خبير في تنظيم الفعاليات الدولية وممارسة الدبلوماسية الثقافية ويتولي أيضا منصب نائب رئيس اتحاد تنمية الثقافة الكورية، وقد ظل يشرف على إقامة مختلف المعارض الخاصة بالأزياء الكورية التقليدية "هان بوك" في الخارج كل عام.

كما يعمل أيضا على تنفيذ مشروع إهداء الأزياء الكورية التقليدية إلى قدامى المحاربين المشاركين في الحرب الكورية الأهلية من خلال زيارة الدول المشاركة فيها.