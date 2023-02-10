تنفيذ المشروعات لتكريم ودعم قدامى المحاربين المغاربة المشاركين في الحرب الكورية

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تدرس الحكومة الكورية التعاون مع الجانب المغربي في مختلف المشروعات الخاصة لتكريم ودعم قدامى المحاربين المغاربة الذين تأكدت مشاركتهم في الحرب الكورية نهاية العام الماضي وبشكل متأخر.

يشار إلى أن المدير العام لوزارة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين قد زار المغرب في نهاية العام الماضي من أجل التشاور في هذا الأمر مع الجانب المغربي.

وسبق للسفارة الكورية لدى المغرب أن قالت في شهر نوفمبر من العام الماضي إنها عرفت عن مشاركة العديد من الجنود المغاربة في الحرب الكورية وتأكدت رسميا من هوية 8 منهم.

وقد بدأت السفارة الكورية في البحث عن قدامى المحاربين المغاربة وأحفادهم منذ شهر يوليو من العام الماضي حيث تحققت من قائمة بأربعة وعشرين جنديا مغربيا، وهم ثمانية مغاربة وستة عشر مغربيا افتراضيا، شاركوا في الحرب منتمين إلى الجيش الفرنسي، وتبحث حاليا عنهم.

وقال مسؤول في الوزارة الكورية إن الوزارة لم تتأكد من حقيقة مشاركة الجنود المغاربة في الحرب الكورية حتى الآن ولهذا فلم تنفذ أي مشروع دولي خاص لتكريمهم ودعمهم.

وأوضح أن الوزارة تخطط لإنشاء أساس لعلاقات الصداقة بين البلدين من خلال تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة في المستقبل.

وفي هذا الإطار تدرس حكومتا البلدين إنشاء منشآت تذكارية حول المشاركة في الحرب في كلا البلدين. ولهذا فإن الوزارة الكورية تنوي تقديم دعم مالي لإنشاء تلك المنشآت.

كما تدرس أيضا دعوة مساهمين في اكتشاف قدامى المحاربين المغاربة، وأسر قدامى المحاربين إلى كوريا، كما ستعمل على إبرام مذكرة للتفاهم مع الجانب المغربي حول التعاون في المشروعات ذات الصلة.

علاوة على ذلك، ناقش الجانبان عددا من الشؤون ذات الصلة مثل تسجيل مشاركة المغرب في الحرب الكورية الأهلية في الكتب المدرسية للبلدين، وإقامة معرض خاص يتعلق بالمواد ذات الصلة في كوريا، ونشر بعض الكتب.