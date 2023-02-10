افتتاح مركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة كوريا

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افتتح معهد الدراسات الآسيوية التابع لجامعة كوريا مركزه الحادي عشر بعنوان "مركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية"، في الأول من هذا الشهر.

يشار إلى أن جامعة كوريا ظلت تدرك أهمية الشرق الأوسط والعالم الإسلامي منذ وقت مبكر إلا أن إنشاء مركز بحث في هذا الشأن لم يتحقق بالفعل من قبل.

وقال مدير المعهد "لي جين هان" إن البروفسور الراحل "كيم جون يوب" الذي كان رئيسا للجامعة كان يتحدث دائما عن أهمية الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وكان لديه حماس كبير لإنشاء قسم للغة العربية.

وأوضح أنهم يستعدون للاحتفال بالذكرى المئوية على ميلاد البروفسور كيم، ولكي تقفز جامعة كوريا إلى الأمام كجامعة عالمية المستوى، لا يمكن تأجيل البحث حول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي من منظور تاريخ الحضارة.

وأضاف أن الجامعة قررت افتتاح مركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في المعهد من خلال جمع الآراء من أعضائها.

وقال الدكتور موسى "كيم جونغ دو" الذي تولى منصب أول مدير للمركز، إن المركز لا يزال لديه الكثير للاستعداد كلاعب جديد في مجال أبحاث الشرق الأوسط والإسلام في كوريا. ففي جميع النواحي، يفتقر المركز إلى العديد من الجوانب مقارنة بمعاهد الأبحاث المعنية القائمة.

وأضاف أنه رغم ذلك فإن المركز سيقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة العلمية القيمة من خلال التعاون والمنافسة الحسنة مع المؤسسات المحلية ذات الصلة بالشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يفتح المركز الجديد آفاقا جديدة للارتقاء بدراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية من خلال إضافة القوة إلى قدرات معاهد البحوث المحلية القائمة.