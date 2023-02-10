أصدر معهد الدراسات الآسيوية التابع لجامعة سيول الوطنية كتابا جديدا بعنوان" الربيع العربي بعد 10 سنوات".

وقد جاء هذا الكتاب ضمن سلسلة الأبحاث الأساسية للمعهد من أجل مراجعة 10 سنوات من الحركة الديمقراطية في الشرق الأوسط وأوضاع غرب آسيا ومستقبلها القريب.

وشارك في تأليف الكتاب 11 من العلماء والباحثين الكوريين البارزين في مجال دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية، بمن فيهم الأستاذة الباحثة "كوكي يون" في المعهد.

يحلل الجزء الأول الجوانب المختلفة لما يسمى بالربيع العربي الذي شهده كل من تونس ومصر وسوريا واليمن والبحرين، بينما يتناول الجزء الثاني تحركات الشعب العراقي واللبناني والتركي والإيراني تحت عنوان "موقع انتفاضة الشرق الأوسط من جديد". بينما يناقش والجزء الثالث والأخير ما إذا كان الربيع العربي سيعود.