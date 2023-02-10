توايس تعود بإصدار ألبوم كامل

الدكتور موسى كيم: سأكرس حياتي لترجمة الدساتير والقوانين العربية إلى اللغة الكورية
2023-02-10
#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-10
من المقرر أن تعود فرقة "توايس" بإصدار ألبومها الكامل الثاني عشر بعنوان "ريدي تو بي" يوم العاشر من شهر مارس، وذلك بعد حوالي 7 أشهر من الكشف عن ألبومها السابق بعنوان "بين 1 و2" الذي احتل المركز الثالث في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات.
وكانت الفرقة قد كشفت عن أغنية إنغليزية بعنوان "ضوء القمر شروق الشمس" في شهر يناير الماضي.
واحتلت هذه الأغنية المركز الرابع والثمانين في قائمة "بيلبورد هوت 100".
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
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