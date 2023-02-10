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توايس تعود بإصدار ألبوم كامل

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-10

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

من المقرر أن تعود فرقة "توايس" بإصدار ألبومها الكامل الثاني عشر بعنوان "ريدي تو بي" يوم العاشر من شهر مارس، وذلك بعد حوالي 7 أشهر من الكشف عن ألبومها السابق بعنوان "بين 1 و2" الذي احتل المركز الثالث في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات.

وكانت الفرقة قد كشفت عن أغنية إنغليزية بعنوان "ضوء القمر شروق الشمس" في شهر يناير الماضي.

واحتلت هذه الأغنية المركز الرابع والثمانين في قائمة "بيلبورد هوت 100".

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