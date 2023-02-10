الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

ألبوم جديد لفرقة تومورو باي توغيذر يتصدر قائمة بيلبورد 200 للألبومات

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-10

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

تصدر الألبوم الجديد لفرقة "تومورو باي تواغيذر" بعنوان " فصل الاسم: الإغراء" قائمة "بيلبورد 200" للألبومات، لتصبح خامس فنان كوري يتصدر القائمة بعد "بي تي إس"، و"سوبر إم"، و"ستري كيدز"، و"بلاك بينك".

وقد تم بيع مليوني نسخة من ألبوم الفرقة الجديد في أسبوع من الكشف عنه، لتكون الفرقة بذلك أصغر فرقة كيبوب كورية سنا لديها ألبوم تم بيعه بأكثر من مليوني نسخة.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;