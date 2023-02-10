ألبوم جديد لفرقة تومورو باي توغيذر يتصدر قائمة بيلبورد 200 للألبومات

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تصدر الألبوم الجديد لفرقة "تومورو باي تواغيذر" بعنوان " فصل الاسم: الإغراء" قائمة "بيلبورد 200" للألبومات، لتصبح خامس فنان كوري يتصدر القائمة بعد "بي تي إس"، و"سوبر إم"، و"ستري كيدز"، و"بلاك بينك".

وقد تم بيع مليوني نسخة من ألبوم الفرقة الجديد في أسبوع من الكشف عنه، لتكون الفرقة بذلك أصغر فرقة كيبوب كورية سنا لديها ألبوم تم بيعه بأكثر من مليوني نسخة.