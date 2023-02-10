في عضو فرقة بي تي إس يسجل رقما قياسيا على انستغرام

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سجل المطرب "في" عضو فرقة "بي تي إس" رقما قياسيا آخر على انستغرام، بجذب 55 مليون متابع لحسابه الخاص.

وتم تحقيق هذا الإنجاز يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي، بعد 13 شهرا و25 يوما من فتح حسابه على انستغرام.

وقد تجاوز عدد المتابعين لحساب المطرب "في" على انستغرام مليون شخص في 43 دقيقة من فتحه، و10 ملايين شخص في 4 ساعات و52 دقيقة من فتحه، مسجلا بلك رقمين قياسيين في غينيس للأرقام القياسية.