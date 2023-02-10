الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

في عضو فرقة بي تي إس يسجل رقما قياسيا على انستغرام

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-10

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

سجل المطرب "في" عضو فرقة "بي تي إس" رقما قياسيا آخر على انستغرام، بجذب 55 مليون متابع لحسابه الخاص.

وتم تحقيق هذا الإنجاز يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي، بعد 13 شهرا و25 يوما من فتح حسابه على انستغرام.

وقد تجاوز عدد المتابعين لحساب المطرب "في" على انستغرام مليون شخص في 43 دقيقة من فتحه، و10 ملايين شخص في 4 ساعات و52 دقيقة من فتحه، مسجلا بلك رقمين قياسيين في غينيس للأرقام القياسية.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;