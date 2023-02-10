الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

ستاي سي تعود بألبوم جديد في فبراير

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-10

من أغانى القمة

ⓒ Highup Entertainment

ستعود فرقة "ستاي سي" النسائية تزامنا مع عيد الحب "فالنتين".

ومن المقرر أن تكشف الفرقة عن ألبومها المنفرد الجديد الرابع بعنوان "تيدي بير" يوم الرابع عشر من فبراير بعد 7 أشهر من الكشف عن ألبومها المنفرد الثالث بعنوان "نحتاج للحب" في شهر يوليو من العام الماضي.

وقد تم ترسيم فرقة "ستاي سي" في شهر نوفمبر من عام 2020 بإصدار ألبومها المنفرد الأول، وأطلقت الفرقة أنشطتها في اليابان في شهر نوفمبر من العام الماضي.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;