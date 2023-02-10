ستاي سي تعود بألبوم جديد في فبراير

الدكتور موسى كيم: سأكرس حياتي لترجمة الدساتير والقوانين العربية إلى اللغة الكورية
2023-02-10
#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-10
ستعود فرقة "ستاي سي" النسائية تزامنا مع عيد الحب "فالنتين".
ومن المقرر أن تكشف الفرقة عن ألبومها المنفرد الجديد الرابع بعنوان "تيدي بير" يوم الرابع عشر من فبراير بعد 7 أشهر من الكشف عن ألبومها المنفرد الثالث بعنوان "نحتاج للحب" في شهر يوليو من العام الماضي.
وقد تم ترسيم فرقة "ستاي سي" في شهر نوفمبر من عام 2020 بإصدار ألبومها المنفرد الأول، وأطلقت الفرقة أنشطتها في اليابان في شهر نوفمبر من العام الماضي.
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
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