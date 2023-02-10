وكالة هايب الترفيهية تستحوذ على وكالة إس إم

ⓒ SM Entertainment

تستحوذ وكالة "هايب" الترفيهية المشرفة على فرقة "بي تي إس"، على وكالة "إس إم" الترفيهية.

وأعلنت وكالة "هايب" يوم العاشر من فبراير أنها سوف تشتري أسهم وكالة "إس إم" من مؤسسها "لي سو مان" مقابل 422.8 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 335.8 مليون دولار.

وكان "لي" يمتلك 18.46% من أسهم وكالة "إس إم"، وبالتالي أصبحت وكالة "هايب" أكبر مساهم في وكالة "إس إم".

وقالت وكالة "هايب" إنها سوف تشتري المزيد من أسهم وكالة "إس إم" من مساهمي الأقلية.

وتقوم وكالة "هايب" بالإشراف على عدد من نجوم الكيبوب، بمن فيهم "بي تي إس"، و"تومورو باي توغيذر"، و"إنهايبن"، و"نيو جينز" و"لو سيرافيم".

وترعى وكالة "إس إم" عددا من مشاهير الكيبوب، مثل "تي في إكس كيو"، و"سوبر جونيور"، و"شايني"، و"إكسو"، و"إن سي تي"، و"إيسبا".