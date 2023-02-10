استراتيجيات كوريا الشمالية للتعامل مع تغير المناخ

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ضربت موجة برد غير مسبوقة وثلوج كثيفة كوريا الجنوبية قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في أواخر يناير الماضي. وأشارت وسائل الإعلام العالمية إلى أن موجة البرد الشديدة تجتاح شرق آسيا نتيجة لتغير المناخ. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية على وجه الخصوص، قالت وسائل الإعلام إن السلطات أصدرت تحذيرا من زيادة شدة البرودة، وأضافت أن المقاطعات الشمالية في كوريا الشمالية التي تعتبر أفقر مناطق البلاد، من المتوقع أن تعاني من أضرار كبيرة بسبب مثل تلك الصدمات المناخية. ويقول الخبراء إن هذه الظواهر الجوية المتطرفة صارت "القاعدة الجديدة" في المناخ العالمي، وأن تغير المناخ مشكلة خطيرة يجب على العالم بأسره أن يتعاون في حلها. ولذلك فإن كوريا الشمالية تولي اهتماما كبيرا أيضا بهذه القضية.





في يناير، بث التلفزيون المركزي الكوري الشمالي برنامجا خاصا حول ثلاث أزمات رئيسية واجهها المجتمع الدولي في العام الماضي، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، ونقص الغذاء الناجم عن جائحة كورونا، وتغير المناخ. ويبدو أن كوريا الشمالية تحاول إظهار أن الأزمات التي تمر بها هي في الواقع ما يمر به العالم بأسره. وفي المراجعة الوطنية الطوعية للتنمية المستدامة المقدمة إلى الأمم المتحدة في عام 2021، اعترفت كوريا الشمالية بأنها واحدة من البلدان التي ترتفع فيها وتيرة تغير المناخ بدرجة كبيرة.





الباحثة "أوه سام أون 오삼언" من المعهد الوطني لعلوم الغابات:

تقدم الاحتباس الحراري في شبه الجزيرة الكورية بشكل أسرع من المتوسط العالمي، مع ارتفاع درجة حرارة كوريا الشمالية بشكل أسرع من كوريا الجنوبية. ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 0.85 درجة مئوية على مدى 133 عاما، بينما ارتفعت درجة الحرارة في شبه الجزيرة الكورية بمقدار 1.2 درجة مئوية خلال 30 عاما فقط من عام 1981 إلى عام 2010. زاد متوسط درجة الحرارة السنوية في كوريا الشمالية بمقدار 0.45 درجة مئوية كل عشر سنوات، أي 1.3 مرة أسرع من 0.36 درجة مئوية في كوريا الجنوبية. في كوريا الشمالية، ازدادت كمية الأمطار السنوية، في حين انخفض عدد أيام هطول الأمطار، مما يعني أن الأمطار الغزيرة تضرب البلاد بكثافة أكبر. لسوء الحظ، فإن كوريا الشمالية غير قادرة على التعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة بشكل صحيح، على الرغم من أن تغير المناخ يتقدم بسرعة في البلاد. في تقرير صادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة في أكتوبر 2021، كانت كوريا الشمالية من بين 11 دولة تم تصنيفها على أنها "ضعيفة للغاية" من حيث قدرتها على الاستجابة للتغيرات المناخية.





في تقرير المراجعة الوطنية التطوعية، قالت كوريا الشمالية إنها عانت من أضرار جسيمة بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير منذ التسعينيات من القرن الماضي.





في كوريا الشمالية، يُطلق على الفيضانات الغزيرة التي حدثت في عام 1995 "أسوأ فيضان منذ 100 عام". وقد أدرجت منظمة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة فيضانات عام 1995 في كوريا الشمالية كواحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في العالم خلال الخمسين عاما الماضية. ووفقا لتقرير المنظمة، تسببت تلك الفيضانات في مصرع 68 شخصا، وأثرت على حياة 5.2 مليون شخص، أي حوالي ربع إجمالي عدد سكان كوريا الشمالية، مع فقدان 1.5 مليون طن من المحاصيل. بعد ذلك، مرّت كوريا الشمالية بفترة مؤلمة من الصعوبات الاقتصادية تُعرف باسم "المسيرة الشاقة"، حيث مات عدد لا يحصى من الناس جوعا، واضطرت البلاد إلى الاعتماد على المساعدات الدولية. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استمرت كوريا الشمالية في معاناتها من أضرار الفيضانات.

في عام 2020، سجلت كوريا الشمالية في المتوسط 852.3 ملليمتر من الأمطار الصيفية في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 146.1% عن المتوسط. وهكذا يبدو أن كوريا الشمالية تضررت بشدة بسبب الكوارث الطبيعية.





"أوه سام أون 오삼언":

في التقرير المقدم إلى الأمم المتحدة، تظهر كوريا الشمالية أن عدد ضحايا الكوارث الطبيعية لديها قد بلغ حوالي 100 في عام 2015، و523 في عام 2016، و151 في عام 2018، و127 في عام 2020. وتزعم كوريا الشمالية أنها تضررت بأسوأ حالات الجفاف منذ قرن من الزمان في عام 2015. ووفقا لبيانات مركز أبحاث الكوارث في بلجيكا، تأثر 18 مليون شخص في كوريا الشمالية بالجفاف الشديد في عام 2015، في حين بلغ عدد ضحايا الأمطار الغزيرة 3540 في العام نفسه. وفي العام التالي، عانت كوريا الشمالية أيضا من أضرار فيضانات شديدة. ووصفت كوريا الشمالية الوضع بأنه أسوأ كارثة منذ تحريرها من الحكم الاستعماري الياباني، حيث قتل الفيضان 538 شخصا وأصاب 600 ألف. استنادا إلى بيانات مراقبة الطقس الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قارنّا هطول الأمطار في 13 منطقة في كوريا الشمالية بين عامي 2011 و2020 بهطول الأمطار في 16 منطقة في كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من عدم وجود فرق كبير، عانت كوريا الشمالية من أضرار فيضانات واسعة النطاق.





تبلغ مساحة الغابات في كوريا الشمالية 9.06 مليون هكتار، أي 73.6% من مساحة البلاد بأكملها. ووفقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة لعام 2020، فإن خمسة من أصل 38 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها أكثر من 60% من إجمالي مساحة أراضيها مغطاة بالغابات. وتبلغ حصة كوريا الشمالية من أراضي الغابات 73.74% مقارنة بفنلندا، التي تعد أكثر دول الغابات كثافة من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ورغم أن هذه النسبة مرتفعة، فقد تضررت غابات كوريا الشمالية بشدة. ويراقب المعهد الوطني لعلوم الغابات في كوريا الجنوبية غابات كوريا الشمالية منذ عام 1999، حيث أظهر تحليله لصور الأقمار الاصطناعية في عام 2018 أن 2.62 مليون هكتار من غابات كوريا الشمالية، أي بنسبة 28%، قد دُمرت.





"أوه سام أون 오삼언":

غالبا ما يؤدي تدهور الغابات في كوريا الشمالية إلى تفاقم الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية. يؤدي فقدان الأشجار على الجبال والغابات إلى حدوث فيضانات وجفاف. قد تؤدي إزالة الغابات في مناطق المنبع إلى إغراق مناطق المصب، مما يؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية والطرق. تعرضت غابات كوريا الشمالية للدمار بسبب قطع الأشجار بشكل عشوائي لكسب العملات الأجنبية وتأمين الغذاء والحطب. وقد حوصرت البلاد في حلقة مفرغة من الصعوبات الاقتصادية وإزالة الغابات والكوارث الطبيعية. ولذلك دفع هذا الوضعُ المحبط كوريا الشمالية إلى التعامل مع تغير المناخ، بدءا من إعادة التشجير.





بعد وصول الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" إلى السلطة، بدأت كوريا الشمالية في استعادة غاباتها المقفرة بجدية كواحدة من مشروعات الدولة الكبرى. وقد وضعت خطة لإعادة التشجير مدتها عشر سنوات في عام 2012، وشدد كيم على أن استعادة الغابات "معركة"، وذلك في خطابه بمناسبة العام الجديد في عام 2015.

كما أعلن كيم جونغ أون عن بيان خاص بمهام التشجير. وفي خطوة غير معتادة، أشار إلى فشل سياسة التشجير في عهد والده الزعيم السابق الراحل "كيم جونغ إيل".

وظل "كيم جونغ أون" يؤكد باستمرار على الحاجة إلى جعل غابات البلاد خضراء مجددا.





أكملت كوريا الشمالية المرحلة الأولى من معركة استعادة الغابات في عام 2017، وتوجهت نحو المرحلة الثانية من 2018 إلى 2024، حيث ربطت التشجير بقضية تغير المناخ. على سبيل المثال، كررت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية الحديث عن تغير المناخ كثيرا.





وكإجراء مضاد مهم ضد تغير المناخ، تشجع كوريا الشمالية الناس على استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحرارة الجوفية. وفي الواقع، يمكن رؤية الكثير من الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمصانع في كوريا الشمالية.





"أوه سام أون 오삼언":

سنت كوريا الشمالية قانون الطاقة المتجددة في عام 2013. تتضمن الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة أمواج البحر. تشجع الدولة على تطوير الطاقة المتجددة من أجل حل النقص المزمن في الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون في نفس الوقت. ومن أجل توفير الكهرباء للمنازل والمدارس والمؤسسات العامة، تستخدم كوريا الشمالية الطاقة الشمسية. على سبيل المثال، تستخدم الطاقة الشمسية لإضاءة بعض الشوارع في بيونغ يانغ. وكما رأينا في التعبيرات الجديدة مثل "توفير الطاقة"، و"الشوارع الخضراء" و"المباني الخالية من الكربون"، تدعي كوريا الشمالية أنها تبنت عددا من الاستراتيجيات والتقنيات المتعلقة بالطاقة.





تسعى كوريا الشمالية بنشاط أيضا إلى الانضمام إلى الحملة العالمية للتعامل مع تغير المناخ، حيث تحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ سنويا. وبهذه الطريقة، تُظهر كوريا الشمالية للمجتمع الدولي أنها تتصدى بنشاط لتغير المناخ.





"أوه سام أون 오삼언":

في عام 2016، وعدت كوريا الشمالية بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 8% حتى عام 2030، وقالت إنها قد ترفع الهدف إلى 40% إذا تم توفير الدعم الدولي. وفي عام 2019، قدمت كوريا الشمالية اقتراحا أكثر طُموحا، تضمن 11.4% و52% على التوالي. وخلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف باسم "كوب 27" في مصر في نوفمبر 2022، قالت كوريا الشمالية إنها تنفذ بنشاط مشروع إنشاء مليوني هكتار من الغابات. وبهذه الطريقة، أظهرت كوريا الشمالية جهودها الخاصة وإنجازاتها المتعلقة بالتشجير، واستجابتها للقلق الدولي بشأن تغير المناخ. ومن المرجح أن تستمر كوريا الشمالية في الحفاظ على هذا الموقف.





توضح كوريا الشمالية خطتها المحددة حول كيفية التعامل مع تغير المناخ وتشدد على الحاجة إلى التبادلات والتعاون مع المجتمع الدولي. ويبقى التساؤل حول المدى الذي ستتمكن كوريا الشمالية من خلاله من تحقيق هدفها المعلن.