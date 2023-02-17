ستاي سي تعود بإصدار ألبوم جديد في فبراير

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عادت فرقة "ستاي سي" يوم الرابع عشر من فبراير بإصدار ألبومها المنفرد الرابع الجديد بعنوان "تيدي بير"، بعد 7 أشهر من الكشف عن ألبومها المنفرد الثالث الذي يحمل عنوان "نحتاج لحب" في شهر يوليو من العام الماضي.

وقد تم إطلاق فرقة "ستاي سي" في شهر نوفمبر من عام 2020 بألبومها الأول بعنوان "نجمة لثقافة شابة". وبدأت الفرقة في ممارسة أنشطتها الغنائية في اليابان في شهر نوفمبر من العام الماضي. ويمكن مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "تيدي بير" على العنوان التالي: