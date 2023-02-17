ترسيم أول وحدة فرعية لفرقة توايس في اليابان

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من المقرر أن يتم ترسيم أول وحدة فرعية لفرقة "توايسي" في اليابان.

وتتكون هذه الوحدة الفرعية من 3 من عضوات الفرقة، هن: "مينا" و"سانا" و"مومو"، وتسمى الوحدة الفرعية بـ "ميسامو" المأخوذ من المقطع الأول من كل من أسماء العضوات الثلاث.

وستكشف الوحدة عن ألبومها الأول في اليابان في شهر يوليو القادم. ومن بين الأغاني التي سيضمها هذا الألبوم، الأغنية التي أدتها الوحدة في المسلسل التلفزيوني الياباني "الاتصال- عيادة قلب الأطفال".

وسوف تعود فرقة "توايس" يوم العاشر من شهر مارس بجميع عضواتها بإصدار ألبومها الكامل الثاني عشر بعنوان "جاهز ليكون".