مومولاند تعلن تفككها رسميا

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بعد 7 سنوات من ترسيمها، تعلن فرقة "مومولاند" تفككها رسميا.

ولجأت عضوات الفرقة الست جميعهن إلى إنستغرام يوم الرابع عشر من فبراير للمشاركة في رسالة كتبنها بخط أيديهن باللغتين الكورية والإنغليزية ليعلن عن تفكك الفرقة رسميا.

وقالت العضوات في الرسالة: "أولا وقبل كل شيء، نحن نعتذر بصدق للمعجبين لسماعهم بهذا الخبر عن طريق المقالات. بعد نقاشات طويلة ومستفيضة، قررنا جميعنا دعم بعضنا البعض في بداياتنا الجديدة ومساعينا المستقبلية. وعلى الرغم من أننا قررنا أن نسلك طرقنا الخاصة تجاه أحلامنا، إلا أننا سنظل دائما فريقا واحدا. نحن نشعر بأسف شديد لأننا لم نبلغكم بالخبر في وقت أبكر، لكننا نشكر كل من انتظرنا بفارغ الصبر".