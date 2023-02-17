الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

إن سي تي دريم تتصدر قائمة أوريكون اليابانية بألبومها المنفرد الياباني الأول

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-16

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

تصدرت فرقة "إن سي تي دريم" قائمة "أوريكون" اليومية للألبومات المنفردة بألبومها المنفرد الياباني الأول الذي يضم أغنيتي "أفضل صديق على الإطلاق" و"وضع خلل"، فور الكشف عنه.

وسوف تنظم الفرقة جولة غنائية في اليابان بدءا من أوساكا يوم السابع عشر من فبراير.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;