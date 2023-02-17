إن سي تي دريم تتصدر قائمة أوريكون اليابانية بألبومها المنفرد الياباني الأول

صفاء شين سوك ها": المترجم الطبي يجب أن يكون محايدا
2023-02-17
#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-16
تصدرت فرقة "إن سي تي دريم" قائمة "أوريكون" اليومية للألبومات المنفردة بألبومها المنفرد الياباني الأول الذي يضم أغنيتي "أفضل صديق على الإطلاق" و"وضع خلل"، فور الكشف عنه.
وسوف تنظم الفرقة جولة غنائية في اليابان بدءا من أوساكا يوم السابع عشر من فبراير.
2023-02-17
2023-02-17
2023-02-17
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