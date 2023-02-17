إن ميكس تكشف عن ألبوم جديد في مارس

صفاء شين سوك ها": المترجم الطبي يجب أن يكون محايدا
2023-02-17
#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-16
من المقرر أن تكشف فرقة "إن ميكس" الشبابية عن ألبومها الكامل الجديد بعنوان "إكسبيرغو"، أي "استيقاظ" يوم العشرين من شهر مارس. وسيبدأ بث أول برنامج واقعي للفرقة بعنوان "ميكسبلور" يوم السابع عشر من فبراير عبر قناة الفرقة الرسمية على يوتيوب.
2023-02-17
2023-02-17
2023-02-17
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