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الكشف عن جميع عضوات فرقة بيبي مونستر

#أخبار الساحة الفنية l 2023-02-16

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment

تم الكشف عن جميع عضوات فرقة "بيبي مونستر" الجديدة.

وتستعد وكالة "واي جي" الترفيهية حاليا لإطلاق فرقة نسائية لأول مرة منذ 7 سنوات باسم "بيبي مونستر".

وتم الكشف عن هوية آخر عضوة في الفرقة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الفرقة تتكون من 7 عضوات، منهن 3 عضوات من كوريا، واثنتان من تايلاند، واثنتان أخريان من اليابان.

وقد قامت وكالة "واي جي" بالكشف عن هويات عضوات فرقة "بيبي مونستر" على مراحل، بعد أن أعلنت عن ترسيم الفرقة يوم الأول من يناير الماضي.

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