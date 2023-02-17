نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع "صفاء شين سوك ها" التي تعمل منسقة ، ومن قبل مترجمة ، في مستشفى جامعة سيول الوطنية في 11 ابريل عام 2014.





تتوسع سوق الترجمة الطبية ، خاصة إلى اللغة العربية ، حاليا في كوريا .

ومن خلال لقاء مع واحدة من المتخصصين في هذا المجال الجديد نسبيا ، يستكشف القسم العربي المزيد مع "صفاء شين سوك ها" التي تعمل منسقة ، ومن قبل مترجمة ، في مستشفى جامعة سيول الوطنية.

تقول صفاء إنها تعلمت ان تكون محايدة مع المرضى خلال عملية الترجمة ، موضحة أن هناك بعض المترجمين الذين يطلق عليهم لقب "المترجمين العاطفيين" ، أي الذين ينفعلون بحالات المرضى ، وهو ما يمكن أن يسبب لهم مشاكل في حياتهم .

صفاء تشرح أيضا بعض الصعوبات التي تتعرض لها في مهنتها ، وتتوقع ازدهار هذه المهنة مستقبلا ، نظرا لما تبذله الحكومة الكورية حاليا من جهود لتنعزيز حقل الرعاية الطبية للمرضى الأجانب .

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المفضل : لقاء الجمعة .



