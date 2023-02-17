(3) 꿈에도 몰랐지

영자: 아니 일을 어떻게 했길래 교통사고 난 애가 각막을 받어!

كم أسأت التصرف بهذا الشكل، لتتمكن من الحصول على القرنية بعدما تعرضت لحادث السيارة.

기천: 조비서가 미리 지정 신청 받은 줄 꿈에도 몰랐지.

لم أعلم البتة أن السيدة جو قدمت طلبا بشكل مسبق.

그리고 매번 기증자 나올 때마다 온갖 수를 써서 막은 거

당신도 알잖아...

وأنت أيضا تعلمين جيدا أنني كنت أوقف الأمر في كل مرة يأتي فيها متبرع.

영자: 혹 떼려다 혹 붙였어. 어우 정말!

انتقلنا من وضع سيء إلى وضع أسوأ. يا إلهي





شرح التعبير

تستخدم الحال 도 بمعنى "حتى" للتأكيد على المعنى السلبي.

يستخدم التعبير عندما تتحدث عن حقيقة لم تتمكن أبدا من التفكير في حدوثها. يعني التعبير 꿈에도 몰랐다 يعني ليس فقط في الحقيقة ولكن حتى في الحلم لم أفكر أن هذا سيحدث. وتعني "전혀 몰랐다". ويستخدم كما سمعنا في المقطع عندما يحدث شيء غير متوقع أبدا للتعبير عن تعجبك واندهاشك منه .... مثال:

준비를 그렇게 열심히 했는데 실패할 줄은 꿈에도 몰랐다. حضرنا بهذا الشكل الجيد ولم أفكر أبدا في أننا قد نفشل أو لم أتخيل أبدا أننا قد نفشل.

ويمكن استخدام التعبير في الحالات الإيجابية أيضا، مثلا :

친구들이 내 생일 파티를 열어 줄 거라고는 꿈에도 몰랐지.

بمعنى: لم أتخيل أن أصدقائي سيحضرون لي حفلا في عيد ميلادي





شرح الأمثلة

1.

가: 그 두 사람 결혼한다는 소식 들었어?

هل سمعت أنهما يتزوجان؟

나: 응. 서로 그렇게 싫어하던 사람들이 결혼할 줄은 꿈에도 몰랐지.

نعم. لم أتخيل أبدا أن شخصين اعتادا كره بعضهما هكذا سيتزوجان.

2.

가: 내가 너의 도움을 받게 되다니. 정말 꿈에도 몰랐다. 고마워.

لم أتخيل أبدا أنك ستساعدني في يوم ما. شكرا لك.

나: 항상 너한테 도움만 받았는데 나도 너를 도와줄 수 있게 돼서 기뻐.

لقد كنت دائما تساعدني. أنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدتك.



