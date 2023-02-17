قطر تقدم منشآت إقامة من الحاويات إلى مشتردي الزلزال في سوريا وتركيا

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قررت الحكومة القطرية التبرع بمنشآت إقامة من الحاويات التي كانت قد أعدتها لخدمة السياح في فترة بطولة كأس العالم لعام ألفين واثنين وعشرين إلى جانب حوالي عشرة آلاف كانت قطر قد أنشأت قرية باستخدام صناديق الحاويات وحوالي ثلاثة عشر ألف سيارة من الكرفانات من أجل الحيلولة دون نقص مرافق الإقامة لهواة كرة القدم خلال فترة المهرجان الرياضي العالمي.

وهذه المنشآت مزودة بأسرّة ودورات مياه وستستخدم كمنشآت إقامة مؤقتة للمشردين الذين فقدوا بيوتهم واضطروا إلى الخروج إلى الشوارع نتيجة للزلزال الأخير.