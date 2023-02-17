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قطر تقدم منشآت إقامة من الحاويات إلى مشتردي الزلزال في سوريا وتركيا

#أخبار كورية عربية l 2023-02-17

لقاء الجمعة

ⓒ KBS News

قررت الحكومة القطرية التبرع بمنشآت إقامة من الحاويات التي كانت قد أعدتها لخدمة السياح في فترة بطولة كأس العالم لعام ألفين واثنين وعشرين إلى جانب حوالي عشرة آلاف كانت قطر قد أنشأت قرية باستخدام صناديق الحاويات وحوالي ثلاثة عشر ألف سيارة من الكرفانات من أجل الحيلولة دون نقص مرافق الإقامة لهواة كرة القدم خلال فترة المهرجان الرياضي العالمي.

وهذه المنشآت مزودة بأسرّة ودورات مياه وستستخدم كمنشآت إقامة مؤقتة للمشردين الذين فقدوا بيوتهم واضطروا إلى الخروج إلى الشوارع نتيجة للزلزال الأخير.

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