منصة جيك بانغ الكورية تهدف إلى رقمنة سوق العقارات السعودية

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أبرمت منصة "جيك بانغ " الكورية المتخصصة في تطبيق تقنية المعلومات على العقارات مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية السعودية للإسكان مؤخرا لتضع أول خطوة لاختراق سوق الشرق الأوسط.

وقالت جيك بانغ يوم الأحد إنها أبرمت مذكرة حول رقمنة سوق العقارات مع الشركة السعودية في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات يوم التاسع من هذا الشهر.

وحضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الجانبين منهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي "ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل" ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس "ريّان العقل" ورئيس المنصة الكورية "آن صونغ او".

وقد جاءت مذكرة التفاهم في إطار رقمنة سوق العقارات تماشيا مع الرؤية السعودية ألفين وثلاثين، حيث قرر الجانبان الكوري والسعودي التعاون في مسألة تطبيق نظام المنازل الذكية وبناء شبكة متعلقة بمشروعات مدينة نيوم ورقمنة حلول إدارة المنازل وغيرها.

واعتمادا على هذه المذكرة، تخطط منصة "جيك بانغ" لتكوين فريق عمل خاص لبناء المنازل الذكية في دول الشرق الأوسط من أجل ترجمة استراتيجيتها لاختراقها إلى الواقع.

وأعرب رئيس المنصة عن سعادته ببداية جيدة من شأنها أن تسهم بها منصة جيك بانغ في تحقيق الرؤية السعودية، موضحا أن منصته باعتبارها شركة كورية ناشئة رائدة في مجال تطبيق تقنية المعلومات على العقارات، ستعمل أيضا على مساعدة المنصات الأخرى في نفس المجال على دخول أسواق دول الشرق الأوسط.