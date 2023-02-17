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يكرس مجموعة من الشباب الفلسطينيين في منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة جهودهم للتدرب على فن "بوم سيه " لرياضة التيكوندو الكورية تحت قيادة مدربهم.

وهؤلاء الشباب الذين يبذلون الجهد منذ الصباح الباكر يوميا وهم يرتدون الأزياء الخاصة للرياضة، أعضاء في نادي "فنون" للتيكوندو في تلك المنطقة الفلسطينية.

وقد تلقوا دعوة للمشاركة في بطولة التيكوندو العالمية التي سينظمها الاتحاد الدولي للتيكوندو في مدينة "باكو" عاصمة آذربيجان في شهر مايو القادم.

لكن مشاركتهم غير مؤكدة لأن دولتهم فلسطين في حرب مع إسرائيل. خاصة يشهد قطاع غزة صراعات ونزاعات باستمرار، ولذا يُسمى "برميل البارود في الشرق الأوسط".

ورغم أنه تم الاعتراف بالقطاع كمنطقة حكم ذاتي في عام 1994، إلا أنه تم إغلاق حدودها بالكامل في عام 2006 بسبب النزاعات المسلحة المستمرة مع إسرائيل. وبعد مرور 17 عاما على ذلك لم تنفتح الحدود حتى الآن.

لكن هدف هؤلاء الشباب الفلسطينيين هو المشاركة في بطولة دولية تقام خارج فلسطين. وطبعا، يشترك كل اللاعبين في الهدف المتمثل في الحصول على ميداليات، إلا أن لهؤلاء الشباب أملا أكبر وهو تعريف العالم بظروفهم الصعبة والخروج منها. ومن المؤكد أنهم يتمنون أن تتيح بطولة التيكوندو نقطة انطلاق لهم