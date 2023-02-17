طالبة مغربية تحب نادي جون بوك هيون ديه لكرة القدم

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نادي "جون بوك هيون ديه" لكرة القدم يخوض حاليا تدريبات شتوية خاصة في منطقة "ماربيا" في إسبانيا. ومؤخرا استقبل النادي الكوري ضيفة مفاجئة.

وهي الطالبة المغربية "يسرا" التي تدرس حاليا في إحدى الجامعات هناك، والتي تعرفت على هذا النادي من خلال بطولة كأس العالم في قطر لعام ألفين واثنين وعشرين.

وقد شارك في البطولة الدولية ستة لاعبين من النادي، منهم "جو كيو صونغ" الذي أحرز هدفيْن في البطولة، وبيك سونغ هو الذي أحرز هدفا في دور الستة عشر.

وتزور يسرا مركز بانوس لكرة القدم هناك يوميا حيث يتدرب لاعبو النادي الكوري لكنها لم تحاول مقابلتهم مباشرة بل اكتفت فقط بمتابعة تدريباتهم من بعيد بسبب خجلها.

لكنها استطاعت مقابلتهم أخيرا بفضل مساعدة بعض موظفي النادي. وقالت يسرا إنها أصبحت مهتمة بالنادي الكوري من خلال مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم قطر.

كما أوضحت أن أكثر الفرق التي تشجعها هو المنتخب المغربي بالطبع إلا أنها بدأت تهتم بلاعبي النادي الكوري، وقد سمعت عن خبر حول زيارة النادي إلى منطقتها، وكانت تريد استقبالهم في المطار لكنها لم تتمكن من ذلك.

وأضافت أنها تعرفت على موقع التدريبات بواسطة قناة النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا ظلت تزور الموقع كلما أمكنها ذلك.

وقالت إنها أصبحت تتكلم بعض الكلمات الكورية البسيطة من خلال مشاهدة المسلسلات التلفزيونية الكورية، وقد زاد اهتمامها بكوريا من خلال مشاهدة تلك المسلسلات.

كما أنها تحب كرة القدم ولهذا فهي تهتم بكرة القدم الكورية أيضا، معربة عن الشكر لمدرب النادي ولاعبيه على الترحيب بها رغم زيارتها المفاجئة.

وقالت إنها تنوي زيارة إلى كوريا في المستقبل القريب وأنها ستزور مدينة جون جو الكورية من أجل مشاهدة مباراة لنادي "جون بوك هيون ديه".