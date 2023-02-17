



أصدر العالم الكوري "جونغ سو إيل" الذي ظل يكرس جهوده لدراسة تاريخ الحضارات طوال حياته، كتابا حول سيرته الذاتية بعنوان "معاصر يلبي النداء".

وقد ولد هذا العالم الكبير الذي يبلغ عمره 88 عاما في منطقة يانبيان الصينية. وسافر إلى مصر في منحة دراسية صينية في عام 1965.

وبعد ذلك عمل في السفارة الصينية لدى المغرب وعمل أيضا باحثا في تونس. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا العالم الذي شق مساره الخاص تاركا وراءه الثروة والشهرة والمستقبل الواعد، بأنه عالم عبقري غير محظوظ في زمن الانقسام.

كما وصفه البروفسور الفخري في جامعة سيول الوطنية "بيك ناك تشونغ" بأنه مفكر عظيم فتح طريق تاريخ تبادل الحضارات.

ويضم كتابه مختلف القصص عن حياته المتميزة والطريفة التي تظهر العديد من الاضطرابات العصرية حيث يتجاوز مستوى السجلات الخاصة للحياة الفردية بل يصور الكثير من المشاهد الرائعة والمؤثرة التي يلتقي فيها تاريخ كوريا بتاريخ العالم.

بالفعل تتنوع التعليقات على حياة هذا المؤلف بما في ذلك الشائعات. ومنها أنه أول مبتعث وطني من الحكومة الصينية إلى جامعة القاهرة، وأنه دبلوماسي موهوب، ورجل ترك الثروة والشهرة بدون ندم، وشخص معبر عن توحيد الكوريتين بعد ترك أسرته.

ومنها أيضا، أنه رجل غريب عاش نظامين اجتماعيين متعارضين، وذو ست جنسيات، وذو خبرة تدريس في كل من الكوريتين، وأنه مواطن عالمي يتجول في مختلف أرجاء العالم، ومؤسس علم طريق الحرير وغيرها من الصفات الواسعة والدراماتيكية.