شركة نيفر تطلق خدمة ترجمة تستند لتقنية الذكاء الاصطناعي

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اطلقت شركة "نيفرNaver" خدمة ترجمة على الهاتف المحمول تستند إلي تقنية الذكاء الاصطناعي. حيث يمكن التقاط صورة للويب تون بكاميرا هاتف محمول وبعد تشغيل خدمة "باباغو Papago" التي طوّرتها الشركة، فسوف يتم ترجمة النص الكوري على الفور إلى اليابانية. في هذا السياق، استخدمت السيدة "ماتسوسوي يوكيكو 마쓰스에 유키코" وهي ربة منزل يابانية في الأربعينيات من عمرها، هذه الخدمة لترجمة كاملة لعمل ويبتون كوري شهير بعنوان "متجر التحف في المستقبل" إلى اليابانية. وتم التأكيد مؤخرا على أن عملها الذي ترجمته بمساعدة تطبيق الترجمة بالذكاء الاصطناعي حصل على جائزة المبتدئ في فئة ويبتون لجوائز ترجمة الأدب الكوري لعام 2022 التي استضافها معهد كوريا لترجمة الأدب في ديسمبر من العام الماضي. وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام، قالت يوكيكو، "لقد تعلّمتُ اللغة الكورية لمدة عام تقريبا، لذلك ما زلت غير جيد في اللغة الكورية، لكنني قمتُ أولا بترجمة ويبتون الكورية باستخدام وظيفة ترجمة الصور لتطبيق "باباغو". وكشفت عن أنها قامت بـ"التحرير اللاحق"، حيث قامت بتصحيح التعبيرات في الجمل مباشرة. ولكن في هذه الحالة، يبدو أنه من الصعب القول إن العمل تمت ترجمته آليا بالكامل لأن الذكاء الاصطناعي قام بالترجمة الأولية وقامت هي بشكل ثانوي بعملية تحرير العمل. يبدو أنه من الصعب استخلاص استنتاجات حول هذه الحالة في موقف يستخدم فيه عامة الناس تطبيقات ترجمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لأغراض شخصية أو تجارية. بسبب أنه لا يوجد معيار مناسب حتى الآن.

في هذا الصدد، قال المعهد الكوري لترجمة الأدب، "لمعرفة الموقف الدقيق، طلبنا من يوكيكو توضيح عملية الترجمة وظروفها، ونحن ننتظر الرد حاليا". و بالنظر إلى السرعة الملحوظة للتطور التكنولوجي، ستصبح الحدود بين الذكاء الاصطناعي والبشر غير واضحة بشكل متزايد في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى الإبداع الأدبي والأوساط الأكاديمية. ولذلك، من المتوقع أن يصبح الجدل الاجتماعي والأخلاقي بعد ذلك أكثر سخونة في المستقبل. لهذا السبب، من الضروري الآن إجراء مناقشة عامة حول المدى الذي يمكن فيه قبول ترجمة الذكاء الاصطناعي، بدلا من مناقشة ما إذا كان يجب استخدام ترجمة الذكاء الاصطناعي أم لا.