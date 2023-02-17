تضامن من قبل مجتمع الفن الكوري مع ضحايا زلزال تركيا

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يوم الجمعة الماضي، أعرب الفنان "ميونغ مين هو 명민호" الذي يعمل رساما للرسوم المتحركة، عن تعازيه لضحايا الزلزال الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا من خلال نشر رسمين توضيحيين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. فقد نشر الفنان "ميونغ" صورتين جنبا إلى جنب على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، واحدة لجندي تركي يساعد أيتام الحرب خلال الحرب الكورية، وأخرى لعضو في خدمات الطوارئ الكورية يساعد الأطفال في تركيا حيث وقع الزلزال هذه المرة. وبعد تأثرهم بلوحات ميونغ، يزور الأتراك وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بميونغ ويتركون تعليقات يقولون فيها شكرا. وفي الواقع، لا يحتوي المنشور فقط على تعليقات من مستخدمي الإنترنت الكوريين مثل مقولة "سأصلي من أجل تركيا"، ولكن كان هناك أيضا العديد من التعليقات من الأتراك تعرّب عن امتنانهم بالقول: "شكرا جزيلا لكونكم معنا في الأوقات الصعبة. الأصدقاء لا ينسون بعضهم أبدا"، و"شكرا لك على دعمنا من خلال بالصور" وغيرها. ويتم تفسير لوحاته على أنها تعني أن الكوريين لا ينسون المساعدة التي تلقوها من تركيا خلال الحرب الكورية التي اندلعت قبل 70 عاما. حيث أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة في عدد القوات التي تم إرسالها خلال الحرب الكورية، وأنشأت وشغلت منشآت لأيتام الحرب في كوريا. وبسبب هذه العلاقة، يُطلق على تركيا أيضا "دولة شقيقة" لكوريا. وفي غضون ذلك، ينفّذ فريق الإنقاذ الكوري عمليات إنقاذ منذ التاسع من هذا الشهر بالتعاون مع فريق الإنقاذ التركي، حيث أنقذ ثمانية أشخاص حتى الآن. ورغم مرور الوقت الذهبي منذ الزلزال، فإن عدد الناجين الذين تم إنقاذهم بأعجوبة يتزايد مع الوقت. وبفضل الناجين الذين لم يتركوا الأمل وتحملوا بشكل جيد على الرغم من سوء الأحوال الجوية والمعاناة، لا تزال أخبار إنقاذ الناجين تُسمع من كل مكان. وبينما يأمل العالم بفارغ الصبر الحصول على أخبار عن النجاة بمعجزة، أعلنت وزارة الخارجية الكورية أنها ستجري أنشطة بحث وإنقاذ مكثفة تركز على المناطق التي من المرجح أن يوجد فيها ناجون. وبحسب وسائل إعلام أجنبية، لا تزال بيئة الإنقاذ غير ودية، وتتقدم عملية الإنقاذ ببطء بسبب نقص المعدات والطقس البارد. ومع ذلك، من المأمول أن تعمل فرق الإغاثة من مختلف البلدان، بما في ذلك فريق الإنقاذ في حالات الطوارئ الكوري، معا لمواصلة إنقاذ الناجين.