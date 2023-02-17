انتشار المطاعم التي تقدم خدمة طلب كمية صغيرة من الطعام

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في الآونة الأخيرة، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتناولون كميات صغيرة من وجبات الطعام، يزداد أيضا عدد المطاعم التي تقدّم نصف حصة فقط من الوجبات. فمنذ وقت ليس ببعيد، بدأ مطعم صيني يقع في مدينة سي هونغ في مقاطعة كيونغ كي، في بيع وعاء من نودلز "جا جانغ ميون"، وهو طبق نودلز كوري صيني، بنِصف الحجم والسعر. وأول ظهور لهذا المطعم، الذي بدأ البيع عن طريق تقليل كمية وسعر الطعام المباع هناك بمقدار النصف، كان موضع نقاش ساخن في العديد من المجتمعات عبر الإنترنت. وردا على ذلك، استمرت الردود الإيجابية واحدة تلو الأخرى، مثل "لقد كان من المرهق تناول وعاء كامل في الوجبة بمفردي، لكنني سعيد حقا بصدور هذه الخدمة". وكان ظهور هذه المطاعم فكرة ابتكرها أصحابها للتغلب على القوة التجارية. بعبارة أخرى، يبدو أنه يستهدف أذواق المستهلكين الذين يريدون مجموعة متنوعة من المذاقات بدلا من تناول الكثير من الطعام. وعلى هذا النحو، فإن اقتصاد "تناول الأكل بكميات صغيرة" ينتشر تدريجيا في المجتمع الكوري، مثل مشاركة المطاعم الأخرى التي تبيع نصف حصة الطعام بين مستخدمي الإنترنت. ويمكن تفسير ذلك على أنه استمرار لظاهرة "تناول الأكل بكمية صغيرة" التي بدأت العام الماضي، بالتوازي مع انخفاض عدد الأسر وزيادة الأسعار. ربما لأنه في العام الماضي اكتسبت عادات الأكل للشخصية التلفزيونية الشهيرة بارك سو هيون والمغني كود كونست والممثل الكوميدي كيم كوك جين، تعاطفا كبيرا من الجمهور. والآن تستجيب الشركات بشكل سريع لأن الرغبة في الاستهلاك الرشيد تزداد بين المستهلكين، بدلا من ثقافة الطعام التي اعتادت أن تنظر إلى أن تناول كمية كبيرة أمر جيد.

على سبيل المثال أطلقت صناعة الخمور منتجات نبيذ تحتوي على حوالي نصف السعة الحالية فقط، وتُقدّم سلسلة متاجر "هان سوت Hansot"، وهي متاجر امتياز لصناديق الغداء، خدمة تتيح للعملاء طلب نصف كمية من الأرز عند طلب صناديق الغداء. وهو أيضا اتجاه عالمي، حيث أطلقت سلسلة مطاعم "هاي دي لاو Haidilao" الصينية الشهيرة قائمة طعام لنصف شخص، كما أطلقت العلامات التجارية اليابانية للمتاجر الصغيرة منتجات صندوق الغداء الصغيرة تباعا. في الماضي، إذا طلب شخص ما نصف وجبة، فهذا يشير إلى نقص القدرة الاقتصادية بين الناس. ولكن تصور الناس لهذا الأمر آخذ في التغير الآن. وفي هذا الصدد، حلل الخبراء أن نمط حياة الأشخاص المعاصرين الذين يسعون وراء الرفاهية والصحة مع الاعتدال في الاستهلاك دون محاولة الحصول على الكثير من الأشياء يؤدي إلى تغيير في القيم العامة في المجتمع الكوري.