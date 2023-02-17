اختيار جبل سوراك كأكثر الجبال المحببة في كوريا

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اتضح أن أكثر الجبال التي يحبها الكوريون هي جبل "سوراك" الواقع في شرق البلاد. جاء ذلك في تقرير أعدته الهيئة الكورية لخدمة الغابات مؤخرا بعنوان "حالات تجربة تسلق الجبال وطرق الغابات لعام ألفين واثنين عشرين". يُشار إلى أن الهيئة أعدت التقرير من خلال إجراء مسح على ألف وثمانمائة كوري تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر عاما وتسعة وسبعين عاما. وتبين في المسح أن ثمانية وسبعين بالمائة من المشاركين رجالا ونساء يتسلقون الجبال أو يتمشون على طرق الغابات أكثر من مرة واحدة في كل شهر. واعتمادا على ذلك، استنتجت الهيئة أن حوالي اثنين وثلاثين مليونا ومائتين وتسعين ألف مواطن يتمتعون بتسلق الجبال أو التمشي على طرق الغابات. كما اختير جبل سوراك كأكثر الجبال التي يحبونها بعد أن اختاره ثمانية وعشرون بالمائة منهم وتلاه جبال "جيري" الواقع في جنوب غرب البلاد بأربعة عشر بالمائة، و"بوك هان" الواقع في وسط البلاد بثلاثة عشر بالمائة. وحول سؤال عن أنواع الجبال التي تسلقوها مؤخرا، أجاب ستة وخمسون بالمائة منهم بجبال منخفضة يقل ارتفاعها عن خمسمائة متر تقع بالقرب من بيوتهم. وأجاب اثنان وثلاثون بالمائة منهم بجبال واقعة بالقرب من المدن. وأجاب اثنا عشر بالمائة منهم بجبال كبيرة ومرتفعة مثل "سوراك وجيري وتيبيك". كما أجاب صفر فاصل ثلاثة بالمائة بجبال كبيرة ومرتفعة في الخارج. واتضح أن تسعة وثلاثين بالمائة منهم يتسلقون الجبال مع أفراد أسرهم بينما يتسلقها اثنان وثلاثون بالمائة منهم بمفردهم، وثلاثة وعشرون بالمائة مع أصدقائهم أو زملائهم في العمل. وحول الوقت الذي يستغرقه تسلق الجبال، أجاب واحد وأربعون بالمائة منهم بما بين ثلاث وأربع ساعات بينما أجاب ثمانية وثلاثون بالمائة منهم بأقل من ساعتين. وأجاب خمسة عشر بالمائة منهم بما بين خمس وست ساعات بينما أجاب ثلاثة بالمائة منهم بما بين سبع وثماني ساعات. وحول مسألة تجهيز الحدائق العامة بعربات التلفريك، اعترض عليها واحد وسبعون بالمائة منهم بينما وافق عليها تسعة وعشرون بالمائة فقط. أما حول أكثر الجبال في الخارج التي يريدون تسلقها فقد اختار واحد وثلاثون بالمائة منهم جبال الألب التي تقع في عدد من الدول الأوربية بما في ذلك إيطاليا وسويسرا وفرنسا، واختار ستة وعشرون بالمائة منهم جبل "بيك دو" الذي يقع بين كوريا الشمالية والصين.