طالبة دكتواره كورية في الثانية والتسعين من العمر

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هذه الأيام نشهد إقامة حفلات التخرج في مختلف المدارس والجامعات الكورية. وهناك خريجة خاصة من الدراسات العليا التابعة لجامعة "صونغ كونغ هويه ديه 성공회대"، وهي الخريجة "لي سانغ صوك" التي تبلغ من العمر اثنين وتسعين عاما والتي ستحصل يوم الخميس القادم على شهادة دكتوراه في علم الاجتماع بعد إتمام مرحلتي الماجستير والدكتوراه معا خلال السنوات الخمس الماضية. وبهذا ستصبح أكبر الحاصلين على الدكتوراه سنا في كوريا. وحول شعورها بهذا اللقب، قالت إن الناس من حولها يقولون إنها أكبر الدكاترة سنا، لكنها لم تفكر أبدا في عمرها بشكل خاص. وهي ممتنة فقط لأن الآخرين يعترفون بها ويساعدونها ويشجعونها مما مكنها من الدراسة حتى هذا العمر. يذكر أنها بدأت في التسجيل في مرحلة الدراسات العليا عندما كان عمرها سبعة وثمانين عاما. واعترفت بوجود بعض الأشخاص الذين كانوا قلقين بشأن كيفية الدراسة على الرغم من أنها كبيرة في السن، لكنها قالت إنها ليست خائفة من الأشياء الجديدة. يُشار الي أن الدكتورة لي كانت قد وُلدت في عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين، وتخرجت في جامعة سوك ميونغ النسائية في عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، ثم عملت مدرسة للحرف اليدوية في أحد المعاهد الوطنية. وفي عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين، أسست شركة "سوييه 소예" لتصنيع وتصدير ألعاب الأطفال، وظلت تديرها كرئيسة تنفيذية لمدة ثلاثين عاما. ونالت جائزة الاستحقاق الرئاسي للخدمة الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، عملت بجدية في الأنشطة الخارجية مثل العمل كرئيسة لجمعية رائدات الأعمال ورئيسة خريجات جامعة سوك ميونغ ونائبة رئيس جمعية رواد الأعمال المسيحية الكورية. وكانت لي معجبة بالطرق التي قدم بها أساتذة علم الاجتماع الذين تمت دعوتهم في كثير من الأحيان كمحاضرين في اجتماعات المديرين التنفيذيين للشركات الصغيرة، إجابات واضحة عن الأسئلة الصعبة. وفي أحد الأيام أعربت بشكل خفيف عن أمنيتها في دراسة علم الاجتماع في أثناء تناول العشاء مع أسرتها. وحتى ذلك الحين، لم تكن تحلم بمتابعة مرحلة الدكتوراه في علم الاجتماع، ولكن بعد بضعة أيام، أحضرتها ابنتها إلى جامعة "صونغ كونغ هويه ديه". وقالت إنها لم تواجه صعوبات خاصة في التكيف مع الحياة في الدراسات العليا هناك. وعندما سجلت مادة بعنوان "دراسة الأقليات" في أول فصل لها، قدمت نفسها قائلة إنني من الأقلية فأرجو منكم تقديم رعاية خاصة لي. ومن ثم تقربت منها زميلاتها وناديْنها بأختي الكبيرة أو "اوني" بالكورية. وأوضحت أنه من الصعب حضور جميع المناسبات الخاصة بالشباب، لكنها حضرت بعضها أحيانا حيث طبخوا الطعام معا وعزفوا على الغيتار وغنوا بعض الأغاني، معربة عن اعتقادها بأن عمرها العقلي قد انخفض بعض الشيء. وفي العام الأخير من مرحلة الدكتوراه، أمضت الكثير من الوقت جالسة أمام جهاز الكمبيوتر لتكتب أطروحة الدكتوراه الخاصة بها، ولذلك انحنى ظهرها بعدما كان مستقيما. وكانت الاختبارات الشاملة واختبارات اللغة الإنجليزية الأصعب بالنسبة لها. لكن مسؤولا في الجامعة قال إن درجاتها كانت دائما عالية بفضل حضورها دون غياب واحد أوعدم تسليم المهام. وكان سبب اختيارها لعلم الاجتماع هو أنها أرادت إيجاد حل للصراعات الأيديولوجية المتطرفة في الكوريتين والمجتمع الدولي. وقالت إن الأمر بدأ بعقل نقدي بأنه سيكون من غير المفيد تقسيم دولة صغيرة إلى دولتين ومحاربة بعضهما البعض. كما تقول إنها ستقدم نتيجة بحثها في مؤتمر علمي سيقام في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وأنها تنوي تأليف كتاب اعتمادا على بحثها في المستقبل.