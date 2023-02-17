نصائح مفيدة بشأن دعوة حضور زفاف شخص انقطع عنا منذ فترة طويلة

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قد نشعر بحيرة وحرج عندما نتلقى بطاقة من معارفنا الذين لم يتصلوا بنا منذ فترة طويلة، للدعوة إلى حفل زفافهم. وفيما يتعلق بذلك أثارت إحدى طرق التعامل مع هذا الموقف، التي اقترحها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، اهتماما خاصا. ففي يوم الأحد الماضي، وعبر أحد المجتمعات على الإنترنت، نُشرت مقالة بعنوان "طريقة التعامل مع بطاقة الدعوة المفاجئة بعد انقطاع التواصل". ويقترح صاحب المقالة إهداء مائتي ألف وون للصديق المقرب، ومائة ألف وون إلى الصديق العادي، وما بين خمسين ألف ومائة ألف وون إلى الزميل في الشركة. لكنه أعرب برسم ساخر عن استهزائه بالذين يرسلون بطاقات دعوة لحفل زفافهم عبر الهواتف الذكية بعد أن ظلوا منقطعين عنا لفترة طويلة. وقد تمت كتابة أكثر من سبعة عشر ألف تعليق على هذه المقالة، حيث جرى جدال محتدم حول دعوة الزفاف من أحد المعارف الذين لم يتصلوا بنا على الإطلاق منذ فترة طويلة. منها تعليق طويل حظي بموافقة العديد من القراء. ويقول: إذا تلقيتَ دعوة زفاف من أحد معارفك بعد عدم اتصاله بك، فما عليك سوى إرسال رسالة نصية للتهنئة، وإذا كنت تستطيع، يمكنك إرسال بعض الأموال للتهنئة. وأوضح أن امتلاكه معلومات الاتصال الخاصة بك يعني أن لديه ذكرى حتى ولو صغيرة معك. كما أعرب عن اعتقاده بأنه قد يكون من الجيد تلقي دعوة من أي شخص كانت لنا معه حتى ولو علاقة صغيرة قبل فترة طويلة. وأضاف أنه من الصواب تقديم التهنئة بالأمور الجديرة بالاحتفال والتشارك في الأحزان خلال الفواجع، كما أعرب عن اعتقاده بأنه إذا اتصل بك أحد معارفك المنسيين من أجل المال، فربما يعني ذلك أنه يمر بضائقة مالية. واختتم تعليقه قائلا: "على كوكب الأرض الصغير الذي يشبه ذرة الغبار في هذا الكون الشاسع، نتجمع ونعيش مائة عام فقط على الأكثر في سياق أربعة عشر مليار سنة من تاريخ الكون. فأتمنى أن تعيشوا جميعا حياة سعيدة!" وردا على هذا التعليق، أعرب أكثر من خمسة عشر ألف شخص عن الموافقة، وكُتِبَ عليها مائتان وخمسة عشر ردّا.